Đúng 6h sáng hôm nay (26/06/2023): 3 con giáp rước hên vào nhà, gói trọn tài lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp , từ ngày 26/6 đến 2/7/2023, vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu tiến triển tốt, nhất là với người đang nắm chức quyền, đổi việc, đi xa làm ăn hoặc thi cử. Sẽ có lúc bản mệnh thấy lận đận nhưng đừng lo, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Tuy nhiên, tuổi Sửu cần cẩn thận chuyện tiền nong, của cải. Đi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận, dù đi đâu cũng nên để một người ở nhà đề phòng kẻ trộm. Đặc biệt bản mệnh tuyệt đối không được cho vay tiền hoặc đòi nợ, đầu tư lớn vì nguy cơ mất tiền mất cả tình là rất cao.

Trong tuần, tuổi Sửu có quãng thời gian may mắn, mọi sự đều hanh thông, công việc thuận lợi lại an nhàn. Con giáp này đi làm như đi chơi nhưng vẫn đạt được hiệu quả tốt, được cấp trên hết lời khen ngợi.

Vận trình tình cảm thuận lợi, đặc biệt là các mối quan hệ xã giao. Nhiều gia đình sẽ đón người thân từ xa trở về hoặc đến chơi. Một vài mâu thuẫn làm tình cảm gặp sóng gió. Tuy vậy, con giáp này không cần phải phiền lòng vì những cãi vã nhỏ đâu vì mọi người luôn luôn yêu thương bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 26/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hôm nay cẩn thận xe cộ.

Công việc: Người tuổi Dần làm việc còn thiếu kĩ năng, đầu tư và học hỏi thêm các kĩ năng cần thiết cho công việc đảm nhận.

Tình cảm: Sự hài hòa về tính cách, giúp cả hai thấu hiểu nhau mỗi ngày.

Tài lộc: Bạn có nguồn thu nhập linh động, không lo thiếu tiền trong sinh hoạt hằng ngày.

Sức khỏe: Thường xuyên kiên trì tập luyện, thời gian sẽ chứng minh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Năm 2023, vận thế của người tuổi Thân khởi sắc mạnh mẽ. Con giáp này sẽ không phải lo lắng về tiền bạc bởi thu nhập không chỉ ổn định mà còn tăng cao bởi sẽ gặp may mắn, suôn sẻ trong việc đầu tư thu lời.

Tài vận của người tuổi Thân trong ngày mới so với ngày cũ sẽ vô cùng vượng phát. Cho dù là Thiên tài hay chính tài đều có thêm cơ hội kiếm tiền nhưng chú ý không nên tham gia đầu tư mạo hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.