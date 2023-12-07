Đúng 6h ngày 7/12, 3 con giáp phúc tài đủ đầy, tiền chất thành núi, may mắn đến liên hồi, bứt phá ngoạn mục từ cuối tháng

Tử vi hôm nay ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão khá chậm trong cách tính toán.

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm của bạn vơi đi, cả hai không còn mặn nồng như xưa.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão làm việc khá chậm, cố gắng xử lí các vấn đề cơ bản nhanh chóng rồi chuyển sang việc khác.

Tài lộc: Biết cách chia tiết kiệm, và chia phí sinh hoạt hợp lí.

Sức khoẻ: Ăn uống chú ý nhai kĩ, dễ bị đau dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn có khao khát làm giàu. Họ nhạy bén với cơ hội, kiên định với lựa chọn của mình. Dù xuất thân từ hoàn cảnh nào, bản mệnh vẫn dư sức để trở thành đại gia. Người này tiến nhanh trên con đường công danh, hưởng cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Đầu tháng 12/1023 là thời gian khó khăn, có nhiều biến động với người tuổi Dậu. Tuy nhiên, càng về cuối năm, bản mệnh càng gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Đúng 7/12, tuổi Dậu bước vào thời kỳ vượng phát, tài lộc dồi dào. Con giáp này làm đâu thắng đó, không gặp cản trở. Bản mệnh còn có quý nhân phù trợ, được nâng đỡ hết sức. Trong thời gian tới, tuổi Dậu có thể đại cát đại lợi, phát tài cực to.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo, thứ Năm ngày 7/12/2023 hôm nay, tuổi Thìn gặp phải nhiều vướng mắc trong công việc, các kế hoạch lâm vào bế tắc. Nguyên nhân chủ yếu có thể là đồng nghiệp bon chen, giành giật hoặc đối thủ quấy rối.

Người trẻ tuổi thường thiếu tin tưởng vào bản thân, hay thay đổi, thậm chí có đôi lúc đánh mất phương hướng. Đây là lúc bản mệnh nên bước chậm lại để quan sát tình hình xung quanh cũng như lắng nghe tiếng nói từ trong chính bản thân mình.

Vận trình tình cảm cũng không có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân thường thích sống một mình hơn là dành thời gian quan tâm đến người khác. Con giáp này thậm chí không dành cơ hội cho những người có thiện cảm với mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.