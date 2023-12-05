Đúng 6h ngày 6/12, 3 con giáp giàu to bất ngờ, lộc lá no nê, tỷ sự hanh thông, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 05/12/2023 18:05

Theo tử vi tháng 12/2023, 3 con giáp sau tài chính hanh thông, sự nghiệp tấn tới, nhanh chóng đổi đời thành công rực rỡ.

Tuổi Tỵ 

Bước sang tháng 12/2023, những người cầm tinh con rắn làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Tỵ sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Đúng 6h ngày 6/12, 3 con giáp giàu to bất ngờ, lộc lá no nê, tỷ sự hanh thông, đại cát đại lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 6/12/2023, các mối quan hệ xã giao của tuổi Dần phát triển tích cực. Con giáp này cởi mở, nhiệt tình nên đi đâu cũng được mọi người yêu mến, giúp đỡ vượt qua mọi khó khăn.

Vận trình tình duyên của người độc thân cũng trở nên rực rỡ hơn hẳn. Nhiều người xung quanh nhận ra ưu điểm của bản mệnh nên đều muốn kéo gần khoảng cách với tuổi Dần. Hãy tự tin là chính mình, bản mệnh sẽ nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp.

Về sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở vùng thắt lưng, dạ dày.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Đúng 6h ngày 6/12, 3 con giáp giàu to bất ngờ, lộc lá no nê, tỷ sự hanh thông, đại cát đại lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão tiếp nhận nhiều thông tin tích cực, bạn đang lấy lại phong độ của bản thân.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão trong công việc bạn làm việc thoả đáng, tiếp nhận nhiều nguồn năng lượng tích cực.  

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão rất kiên nhẫn đợi chờ đối phương, sẵn sàng vì đối phương mà hi sinh. 

Tài lộc: Học cách biết điểm dừng, biết đủ khi bạn đã nỗ lực rất nhiều. 

Sức khoẻ: Nên ăn uống nhẹ nhàng, không ăn quá nhiều món cay.   

Đúng 6h ngày 6/12, 3 con giáp giàu to bất ngờ, lộc lá no nê, tỷ sự hanh thông, đại cát đại lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp may mắn liên tục, vạn sự hanh thông, hốt trọn bạc vàng thiên hạ

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp may mắn liên tục, vạn sự hanh thông, hốt trọn bạc vàng thiên hạ

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp sau rũ bùn đứng dậy sáng lòa, phát tài phát lộc, mọi việc đều tiến triển rất thuận lợi.

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