Đúng 6h ngày 26/8, 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, may mắn thấm vào người, thành công rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 25/08/2023 20:43

Tử vi dự đoán vào 6h ngày 26/8, 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, may mắn thấm vào người, thành công rực rỡ.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có năng lực mạnh mẽ, đầu óc thông minh hơn người. Đồng thời, người tuổi này có lòng tự trọng rất cao. Họ ham học hỏi, không muốn tụt hậu so với những người khác.

Người tuổi Dần không ngừng đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân mình để làm động lực phấn đấu cho bản thân mình. Họ tiếp tục hoàn thiện bản thân để đứng vững trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi Dần có cơ hội mới trong công việc, sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc. Con giáp tuổi này làm kinh doanh sẽ sớm có được hợp đồng lớn hoặc doanh thu tăng cao đột biến.

Sức khỏe của người tuổi Dần trong thời điểm này cũng được cải thiện đáng kể. Con giáp này nếu làm trồng trọt chăn nuôi sẽ có mùa màng bội thu, nông sản bán được mùa, được giá.

Đúng 6h ngày 26/8, 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, may mắn thấm vào người, thành công rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Người sinh năm Tỵ thông minh, khôn khéo, giỏi giao tiếp xã hội. Họ là bậc thầy trong giao tiếp, biết xử lý tốt các mối quan hệ trong xã hội. Vì vậy, họ có nhiều bạn bè và các mối quan hệ hữu hảo. Nhờ mạng lưới quan hệ rộng mà con giáp này có nhiều cơ hội kinh doanh, công việc.

Người tuổi Tỵ nhận được sự chỉ dẫn từ quý nhân nên sự nghiệp của họ có nhiều tiến triển. Người tuổi này sẽ nhận được cơ hội đầu tư mới, hứa hẹn sinh lời lớn.

Mọi xui xẻo cũng dần qua đi, khó khăn mấy cũng giải quyết được, con giáp tuổi Tỵ ngày càng vững vàng trong sự nghiệp. Trong tuần này, con giáp có vận đỏ trong kinh doanh, môi giới nên hãy tận dụng thế mạnh trong các mối quan hệ của mình.

Đúng 6h ngày 26/8, 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, may mắn thấm vào người, thành công rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý ngay thẳng, thật thà. Trong công việc, họ nỗ lực, cầu tiến và sẵn sàng học hỏi, tiếp thu để hoàn thiện bản thân. Người tuổi này giỏi kiếm tiền nhưng cũng biết cách tiết kiệm tiền nên sẽ sớm trở nên giàu có.

Con giáp tuổi Tý có tài lộc tăng tiến, nhiều cơ may phát tài, phát lộc. Biết nắm bắt cơ hội này, họ kiếm tiền về như nước. Mặc dù thời gian gần đây, vận trình sự nghiệp của con giáp này kém may mắn nhưng họ hãy giữ vững tinh thần.

Nếu làm công ăn lương, người tuổi Tý được đồng nghiệp trợ giúp, công việc tiến hành trơn tru hơn. Công việc đạt hiệu quả cao giúp họ được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng có giá trị, nhận khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh. Làm việc chăm chỉ, tận tâm, con giáp này sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 2 tuần cuối tháng 8, 3 con giáp đếm tiền mệt nghỉ, giàu có hết phần thiên hạ, cuộc đời hiển vinh, hỷ tín ngập nhà

Trong vòng 2 tuần cuối tháng 8, 3 con giáp đếm tiền mệt nghỉ, giàu có hết phần thiên hạ, cuộc đời hiển vinh, hỷ tín ngập nhà

Tử vi dự đoán vào 2 tuần cuối tháng 8, 3 con giáp đếm tiền mệt nghỉ, giàu có hết phần thiên hạ, cuộc đời hiển vinh, hỷ tín ngập nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 26/8/2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.