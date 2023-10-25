Đúng 6h ngày 26/10/2023, 3 con giáp thu lộc dồn dập, giàu có bứt phá, vận may mỉm cười, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 25/10/2023 20:41

Tử vi dự đoán vào 6h ngày 26/10/2023, 3 con giáp thu lộc dồn dập, giàu có bứt phá, vận may mỉm cười, thành công trải thảm hồng.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân đa phần đều thông minh, lém lỉnh, cởi mở và hài hước. Họ giữ được tinh thần lạc quan ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Người tuổi này được mọi người yêu mến nhờ tính cách thân thiện, dễ gần.  Tuy nhiên, đôi lúc họ cũng tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến trái chiều. Đây cũng là điểm người tuổi này cần sửa đổi.

Người tuổi Thân có tài lộc vượng phát, cát khí vào nhà. Họ nhận được thêm cơ may trong công việc, sự nghiệp phất lên như diều gặp khó. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về nhiều. 

Người làm công ăn lương cũng đạt được thành tích nổi bật, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng. Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở đối với con giáp tuổi Thân.  Về tài vận, người tuổi Thân chính là con giáp kiếm được nhiều tiền nhất trong số 12 con giáp.

Đúng 6h ngày 26/10/2023, 3 con giáp thu lộc dồn dập, giàu có bứt phá, vận may mỉm cười, thành công trải thảm hồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con gà tính tình thường khá thâm trầm, ít bộc lộ cảm xúc. Tuy nhiên, trong công việc, họ cũng là người cứng rắn, kiên cường. Khi gặp khó khăn, trở lực, họ không nản lòng, nhụt chí. Người tuổi Dậu thật thà, ngay thẳng quá đôi khi lại làm tổn thương người khác.

Người tuổi Dậu có sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn. Đây cũng là yếu tố giúp họ ngày một thăng hoa trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, người tuổi Dậu nhận được nguồn lợi nhuận đáng kể từ những khoản đầu tư trước đó. Con giáp này nên suy nghĩ thật kỹ trước những cơ hội đầu tư tiếp theo.

Nếu làm công ăn lương, con giáp này sẽ được đồng nghiệp giúp đỡ, khích lệ để công việc diễn ra trơn tru, thuận lợi. Nhờ hoàn thành công việc đúng thời hạn, con giáp này được cấp trên tin tưởng, có cơ hội thăng tiến trong tương lai gần. 

Đặc biệt, những người tuổi Dậu còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Trong khi đó những người đã có đôi có cặp thì tình cảm đôi lứa nên mặn nồng, thắm thiết.

Đúng 6h ngày 26/10/2023, 3 con giáp thu lộc dồn dập, giàu có bứt phá, vận may mỉm cười, thành công trải thảm hồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thật thà, ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong công việc, họ là người nói được, làm được và rất nghiêm túc, cầu thị. Đối với những người sinh năm Tuất, tài vận tổng thể của họ trong thời điểm gần đây có một số biến động, đặc biệt là áp lực kinh tế. Tài sản của họ có thể bị tiêu hao đi ít nhiều.

Người tuổi Tuất có cơ may chuyển bại thành thắng. Được Thần Tài ban phát của cải, họ làm đâu thắng đó, sự nghiệp khởi sắc. Tài lộc của họ trong thời gian này ngày càng tăng tiến, tập trung chủ yếu vào cuối tuần. 

Đây cũng là thời gian tốt để con giáp này khai trương, mở hàng, mở rộng các hoạt động kinh doanh. Người trồng trọt, chăn nuôi cũng có cơ hội tìm hiểu về các giống cây trồng, vật nuôi mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi Chủ nhật 22/10/2023 của 12 con giáp: Dần - Tuất thu nhập bạo phát, giàu có hết phần thiên hạ, Sửu – Tỵ vận xui bám gót

Tử vi Chủ nhật 22/10/2023 của 12 con giáp: Dần - Tuất thu nhập bạo phát, giàu có hết phần thiên hạ, Sửu – Tỵ vận xui bám gót

Tử vi ngày mới, Chủ nhật 22/10/2023 của 12 con giáp dự đoán Dần - Tuất thu nhập bạo phát, giàu có hết phần thiên hạ, Sửu – Tỵ vận xui bám gót. Tham khảo bài viết dưới đây để biết chi tiết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn  tử vi 12 con giáp tử vi ngày 26/10/2023

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 3 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 4 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn