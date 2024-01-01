Đúng 6 giờ sáng hôm nay (1/1/2024), Phật Bà Quan Âm hiển linh phù hộ cho 3 con giáp 'tắm trong biển tiền', vận may bùng nổ, cuộc sống sung túc hơn người

Tâm linh - Tử vi 01/01/2024 03:10

Phật Bà Quan Âm hiển linh phù hộ cho 3 con giáp 'tắm trong biển tiền', vận may bùng nổ, cuộc sống sung túc hơn người.

Tuổi Sửu

Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ trở nên thăng hoa và dồi dào. Dù là người buôn bán kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng đều tìm được cơ hội nâng cao thu nhập cho mình, tiền bỏ túi không ít nên có thể mua sắm đồ đạc mà mình thích. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng trước khi quyết định đầu tư, tìm hiểu kỹ thông tin và nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm để hạn chế rủi ro.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ có tam hội cục vượng duyên, dễ dàng gặp được người vừa ý. Nếu còn độc thân bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn hay lạc lõng nữa vì có thể gặp được người bạn tâm giao, dù chưa phải người yêu nhưng cuộc sống vui vẻ hẳn lên.

Đúng 6 giờ sáng hôm nay (1/1/2024), Phật Bà Quan Âm hiển linh phù hộ cho 3 con giáp 'tắm trong biển tiền', vận may bùng nổ, cuộc sống sung túc hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn khá thuận lợi nhờ quý nhân nâng đỡ. Con giáp này còn có tư duy mới mẻ, nhanh nhạy với thời cuộc nên nếu dấn thân vào đường kinh doanh, đầu tư thì chắc chắn sẽ có lợi. Bên cạnh đó các ngành nghề như quảng cáo, viễn thông, kỹ thuật cũng là mảnh đất tốt để bạn khai phá tài năng, thu về lợi nhuận cho mình.

May mắn là bản mệnh vẫn có chỗ dựa vững chắc là gia đình của mình. Nhờ mối quan hệ với người thân hài hòa, gia đình đầm ấm, yên vui mà bạn tạm quên đi những bon chen bên ngoài, buổi tối sau khi kết thúc công việc hãy trở về nhà để quây quần bên người thân nhé.

 

Đúng 6 giờ sáng hôm nay (1/1/2024), Phật Bà Quan Âm hiển linh phù hộ cho 3 con giáp 'tắm trong biển tiền', vận may bùng nổ, cuộc sống sung túc hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trở nên làm việc nhanh nhẹn, biết tận dụng thời cơ để tiến thân trong thời gian tới. Ngoài tài năng ra thì bạn còn rất khéo léo, tự tiến cử mình trước mặt lãnh đạo và gây được ấn tượng tốt, mở ra con đường phát triển cho sự nghiệp.

Cũng theo đó mà tài chính đã thoải mái hơn, kiếm được tiền nên chuyện chi tiêu không còn đáng ngại, chủ yếu phục vụ cho việc mở rộng quan hệ xã giao. Nguồn thu đến từ công việc chính chỉ tạm đủ, nhưng bạn đã năng động làm thêm việc bên ngoài nên các khoản thu cũng không hề nhỏ.

 

Đúng 6 giờ sáng hôm nay (1/1/2024), Phật Bà Quan Âm hiển linh phù hộ cho 3 con giáp 'tắm trong biển tiền', vận may bùng nổ, cuộc sống sung túc hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 2 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 3 giờ 13 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 4 giờ 13 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 5 giờ 43 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể