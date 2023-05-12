Đúng 6 giờ 9 phút sáng ngày 14 tháng 5: Hợi - Mão cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo thị phi, Tuất êm ấm hạnh phúc đường tình duyên

Tâm linh - Tử vi 12/05/2023 17:42

Tử vi sáng ngày 14 tháng 5 có nhiều biến động với 3 con giáp này.

Tử vi tuổi Mão

Theo tử vi hàng ngày, sự nghiệp của tuổi Mão trong 14/5 này chịu ảnh hưởng từ Tương Xung cục nên không mấy tốt đẹp. Bạn làm việc nhanh nhạy, có giác quan thứ 6 nhạy bén, nhưng ngạo mạn, dễ gây gổ. Người này mà làm kinh doanh, dịch vụ thì khá nóng tính, hay kích đểu đối thủ.

Đúng 6 giờ 9 phút sáng ngày 14 tháng 5: Hợi - Mão cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo thị phi, Tuất êm ấm hạnh phúc đường tình duyên - Ảnh 1
sự nghiệp của tuổi Mão trong 14/5 này chịu ảnh hưởng từ Tương Xung cục nên không mấy tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc may mắn có Thực Thần chiếu cố nên cũng đỡ vất vả. Bạn không thiết tha ra ngoài vui chơi, dạo phố nên cũng không tiêu tốn gì nhiều. Một số người còn được lộc từ con cái, người thân, được mời đi liên hoan cuối năm hoặc tham gia tiệc tất niên sớm.

Đường tình cảm không hề có dấu hiệu tiến triển vì Kim khắc Mộc. Có lẽ cả hai đã yêu nhau một thời gian quá dài mà không có chút tiến triển nào cả. Bạn trẻ tuổi này mà mới lập gia đình thì nên quan tâm tới đối phương nhiều hơn và chủ động làm lành với người ta đi nhé.

Tử vi tuổi Tuất 

Tuất rơi vào bế tắc không lối thoát do vướng phải Kiếp Tài, chú ý cẩn trọng bị người xấu nắm thóp, bắt được lỗi của mình mà gây khó dễ.

Đúng 6 giờ 9 phút sáng ngày 14 tháng 5: Hợi - Mão cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo thị phi, Tuất êm ấm hạnh phúc đường tình duyên - Ảnh 2
Đường tiền tài của bản mệnh đi xuống, tuổi Tuất nên cẩn thận trộm cắp, cướp giật, bị “chặt chém” khi đi mua hàng - Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền tài của bản mệnh đi xuống, tuổi Tuất nên cẩn thận trộm cắp, cướp giật, bị “chặt chém” khi đi mua hàng. 

Tình cảm trong ngày được Hỏa Thổ tương sinh đem lại nhiều may mắn nên không có điều gì đáng lo ngại, hai bạn yên tâm sống hạnh phúc, ấm êm. 

Tuổi Hợi

Ngày Dậu Hợi Tương Xung, người tuổi Hợi dễ trở nên ngạo mạn, gây gổ với đồng nghiệp khi có bất đồng ý kiến. Con giáp này khăng khăng làm theo ý mình mà bỏ ngoài tai những lời góp ý hay nhắc nhở của người khác. Những mối quan hệ xã giao cũng xấu đi vì thế.

Lời khuyên là bạn nên chấn chỉnh lại thái độ của bản thân càng sớm càng tốt, trước khi mọi chuyện rắc rối thêm. Bởi việc xung đột với đồng nghiệp sẽ rất bất lợi cho đường công danh sau này đấy. Hơn nữa, những mâu thuẫn này cũng khiến không khí làm việc trở nên căng thẳng, khiến bạn khó tập trung hơn.

Đúng 6 giờ 9 phút sáng ngày 14 tháng 5: Hợi - Mão cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo thị phi, Tuất êm ấm hạnh phúc đường tình duyên - Ảnh 3
Ngày Dậu Hợi Tương Xung, người tuổi Hợi dễ trở nên ngạo mạn, gây gổ với đồng nghiệp khi có bất đồng ý kiến - Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Kim sinh Thủy cho thấy vận trình tình cảm của người tuổi Hợi cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp, có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ sau này. Người đã có đôi có một ngày tình yêu thăng hoa, khi đôi bên đều quan tâm và chăm sóc nhau nhiệt tình.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi tu vi hom nay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 7 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 8 giờ 26 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 28 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 8 giờ 45 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 9 giờ 20 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ