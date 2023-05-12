Đúng 6 giờ 9 phút sáng ngày 14 tháng 5: Hợi - Mão cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo thị phi, Tuất êm ấm hạnh phúc đường tình duyên

Theo tử vi hàng ngày, sự nghiệp của tuổi Mão trong 14/5 này chịu ảnh hưởng từ Tương Xung cục nên không mấy tốt đẹp. Bạn làm việc nhanh nhạy, có giác quan thứ 6 nhạy bén, nhưng ngạo mạn, dễ gây gổ. Người này mà làm kinh doanh, dịch vụ thì khá nóng tính, hay kích đểu đối thủ.

Đường tình cảm không hề có dấu hiệu tiến triển vì Kim khắc Mộc. Có lẽ cả hai đã yêu nhau một thời gian quá dài mà không có chút tiến triển nào cả. Bạn trẻ tuổi này mà mới lập gia đình thì nên quan tâm tới đối phương nhiều hơn và chủ động làm lành với người ta đi nhé.

Vận trình tài lộc may mắn có Thực Thần chiếu cố nên cũng đỡ vất vả. Bạn không thiết tha ra ngoài vui chơi, dạo phố nên cũng không tiêu tốn gì nhiều. Một số người còn được lộc từ con cái, người thân, được mời đi liên hoan cuối năm hoặc tham gia tiệc tất niên sớm.

Tử vi tuổi Tuất

Tuất rơi vào bế tắc không lối thoát do vướng phải Kiếp Tài, chú ý cẩn trọng bị người xấu nắm thóp, bắt được lỗi của mình mà gây khó dễ.



Đường tiền tài của bản mệnh đi xuống, tuổi Tuất nên cẩn thận trộm cắp, cướp giật, bị “chặt chém” khi đi mua hàng - Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền tài của bản mệnh đi xuống, tuổi Tuất nên cẩn thận trộm cắp, cướp giật, bị “chặt chém” khi đi mua hàng.

Tình cảm trong ngày được Hỏa Thổ tương sinh đem lại nhiều may mắn nên không có điều gì đáng lo ngại, hai bạn yên tâm sống hạnh phúc, ấm êm.

Tuổi Hợi

Ngày Dậu Hợi Tương Xung, người tuổi Hợi dễ trở nên ngạo mạn, gây gổ với đồng nghiệp khi có bất đồng ý kiến. Con giáp này khăng khăng làm theo ý mình mà bỏ ngoài tai những lời góp ý hay nhắc nhở của người khác. Những mối quan hệ xã giao cũng xấu đi vì thế.

Lời khuyên là bạn nên chấn chỉnh lại thái độ của bản thân càng sớm càng tốt, trước khi mọi chuyện rắc rối thêm. Bởi việc xung đột với đồng nghiệp sẽ rất bất lợi cho đường công danh sau này đấy. Hơn nữa, những mâu thuẫn này cũng khiến không khí làm việc trở nên căng thẳng, khiến bạn khó tập trung hơn.



Ngày Dậu Hợi Tương Xung, người tuổi Hợi dễ trở nên ngạo mạn, gây gổ với đồng nghiệp khi có bất đồng ý kiến - Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Kim sinh Thủy cho thấy vận trình tình cảm của người tuổi Hợi cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp, có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ sau này. Người đã có đôi có một ngày tình yêu thăng hoa, khi đôi bên đều quan tâm và chăm sóc nhau nhiệt tình.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.