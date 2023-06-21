Đúng 5h05 ngày Tết Đoan Ngọ 5/5 âm lịch BƯỚC VÀO THỜI HOÀNG KIM: 3 con giáp tài vận cải thiện ngoạn mục, vững vàng đi lên, chính thức hết khổ, gặt hái được thành quả MỸ MÃN sau nhiều ngày giông bão, tương lai rực rỡ

Bản mệnh gặp Thiên Quan nên cẩn thận đường công việc dính dáng đến kiện tụng, cấp dưới, chính quyền. Chuyện gì cho qua được thì hãy cho qua, hãy an phận chứ đừng lôi công việc ra làm, kiểu gì cũng có rắc rối ập đến với Tỵ. Nhờ Hỏa dưỡng Thổ nên Tỵ tránh được thị phi từ thiên hạ, có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Những nhà nào sắp đi du lịch thì nên chuẩn bị từ bây giờ. Nhiều đôi mới cưới sắp có thêm thành viên mới trong nhà sau bao ngày mong chờ.

Vận trình tài lộc của con giáp này đang trên đà phát triển tốt. Sắp có may mắn về chuyện tiền bạc đang đến với bản mệnh. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Mùi cần phải củng cố vị trí của mình trong công ty. Dù là con giáp thông minh, tháo vát và có năng lực thực sự nhưng bạn cũng đừng vì thế mà chủ quan. Dù làm công việc gì đi nữa cũng nên trau dồi cho bản thân không ngừng để không bị tụt lại phía sau. Đường tiền bạc có nhiều muộn phiền trắc trở vì lâm Tương Hình. Vì dễ tin người, tính tình hiền lành nên không ít lần con giáp này bị bạn bè quỵt mấy đồng tiền lẻ dịp ăn chơi. Nay mua hàng cũng hay bị hớ, Mùi nên biết cách mặc cả để không bị người bán qua mặt.

Vợ chồng có những khúc mắc không giải quyết được, không biết thông cảm cho nhau. Bạn trẻ tuổi Mùi thì dễ bị lụy tình, gặp được người mình thích thì muốn có cho bằng được, vô tình làm giá trị của bản thân bị hạ xuống vài bậc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ khá may mắn trong mặt sự nghiệp, đặc biệt là những người chờ tin vui từ thi cử, xin việc, đổi nơi công tác. Bản mệnh cũng có thể chọn ngày này để xin thăng chức, thuê mặt bằng, mở cửa hàng hoặc nhập hàng mới. Vận may tài lộc đến nhanh với con giáp này vì nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ một cách chính xác, mang lại khoản lợi nhuận kha khá cho mình. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến.

Quan hệ xã giao cũng được nâng tầm, gia đình bình an. Tuổi Ngọ chỉ cần có người yêu thương chân thành và thật lòng là đủ. Sáng nay thức dậy gia đình vẫn còn đó, con cháu vẫn khỏe mạnh chính là may mắn lớn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm