Đúng 5h sáng ngày 5/10/2023: 3 con giáp đại cát đại lợi, có số giàu sang, tài lộc rực rỡ như ánh ban mai

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 5/10/2023, tuổi Tỵ không được may mắn trong sự nghiệp. Nếu không chú ý, rất có thể những công việc tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ. Nay bản mệnh dễ bị sai khiến bất ngờ, đang yên đang lành lại phải thực hiện việc gì đó.

Thêm vào đó, vận tình cảm của tuổi Tỵ rất tốt. Con giáp này chăm chỉ làm việc thiện, muốn đối đãi với những hoàn cảnh bất hạnh bằng lòng từ bi, tính hay thương người nên dễ được người ta quý mến. Gia đình bản mệnh hôm nay đi xa sẽ bình an vô sự trên mọi nẻo đường.

May mắn trên phương diện tiền bạc, tuổi Tỵ có quý nhân giúp đỡ. Con giáp này kiếm tiền dễ nhưng khó giữ tiền, thế nhưng nếu chịu khó tận tâm làm việc, chi tiêu chừng mực thì sẽ tích được khá tiền, không thua kém ai hết.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn tinh tế và giàu cảm xúc. Bản mệnh luôn tỏ ra ân cần, coi trọng các mối quan hệ gia đình, tình bạn của mình. Con giáp tuổi Thân cũng giỏi duy trì sự ổn định trong công việc và đạt được thành công nhờ sự kiên nhẫn, bền bỉ. Bản mệnh có kế hoạch rõ ràng cho tương lai và làm việc chăm chỉ để đạt được chúng.

Đúng 5/10/2023, sự nghiệp của người tuổi Thân được dự báo là có bước đột phá lớn. Bản mệnh không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình mà còn vượt chỉ tiêu và nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp cũng như cấp trên.

Nỗ lực mang lại cho người tuổi Thân những phần thưởng hậu hĩnh. Bản mệnh phát triển hơn trong sự nghiệp, tình hình tài chính ngày càng ổn định. Bản mệnh cũng hứa hẹn đạt được những thành tích ấn tượng, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân cũng như gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 5/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay rất khôn ngoan trong việc phân chia thời gian làm việc.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn rất khôn ngoan, biết dành cho bản thân những lợi thế có thể đạt được kết quả thành công nhất.

Tình cảm: Bạn và người yêu tình yêu còn mới mẻ, còn nhiều điều cả hai cùng khám phá.

Tài lộc: Quan tâm rất lớn đến nguồn tài chính mới, lo lắng khi thiếu hụt nguồn đầu tư.

Sức khoẻ: Để tâm sức khoẻ, tránh nhiễm bệnh khi thời tiết thay đổi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.