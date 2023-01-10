Đúng 5h ngày 10/1, 3 con giáp đổi mệnh phát gài, gom bạc gom vàng đầy ụ, buôn may bán đắt khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 04:20

Tử vi dự đoán vào 5h sáng ngày 10/1, 3 con giáp này nhận liên tiếp nhiều may mắn, công việc làm ăn tiến triển thuận lợi.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Con giáp này phù hợp với các lĩnh vực tài chính, sản xuất và được dự đoán sẽ trở thành doanh nhân thành đạt.

Đúng 5h ngày 10/1, 3 con giáp đổi mệnh phát gài, gom bạc gom vàng đầy ụ, buôn may bán đắt khó ai sánh bằng - Ảnh 1

Vào 5h sáng ngày 10/1, người tuổi Dần được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc.

Họ sẽ được cấp trên tạo điều kiện thể hiện tài năng. Họ có cơ hội nhận thêm dự án mới hoặc bắt đầu một chuyến công tác xa. 

 

Trong công việc, con giáp này cần chú ý hơn đến giao tiếp, trao đổi với đồng nghiệp, cấp trên. Đây là yếu tố có lợi cho con đường thăng tiến của họ.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn mang số mệnh của Rồng, số mệnh của sự giàu có và quyền lực. Người tuổi Thìn có tính cách độc lập, ý chí sinh tồn khá cao, họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách để có được cuộc sống như mình mong muốn. Những năm đầu đời, người tuổi Thìn khá chật vật khi gầy dựng sự nghiệp, nhưng càng về sau họ càng tìm ra lối đi đúng đắn, giúp cuộc sống thịnh vượng thăng hoa. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Thìn sẽ có cơ ngơi khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

Đúng 5h ngày 10/1, 3 con giáp đổi mệnh phát gài, gom bạc gom vàng đầy ụ, buôn may bán đắt khó ai sánh bằng - Ảnh 2

Tử vi học có nói, vào 5h sáng ngày 10/1, người tuổi Thìn sẽ được thần tài chiếu cố hết mực. Bên cạnh đó, năm nay tuổi Thìn sẽ có quý nhân giúp đỡ, những khó khăn trong thời gian qua sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Không những thế, những quý nhân này còn tạo điều kiện để tuổi Thìn có thể gầy dựng sự nghiệp vững vàng hơn.

Tuổi Thìn nên nhớ rằng, cơ hội chỉ đến một lần trong đời, vì vậy chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì bạn sẽ đổi đời. Một khi mọi thứ trong cuộc sống của tuổi Thìn ổn định thì hậu vận cũng sẽ được bảo đảm thập toàn thập mỹ.

Tuổi Tý

Chuột được chọn là con vật tiên phong, dẫn đầu trong số 12 con giáp. Người tuổi Tý thường cẩn thận chu đáo và có tài năng lãnh đạo, quản lí rất tốt. Con giáp này còn khiến người khác ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, tháo vát của mình.

Người tuổi Tý được rất nhiều người quý mến. Con giáp này có sự nhạy cảm, dễ nắm bắt được tâm lý của người khác và khiến họ luôn cảm thấy dễ chịu khi ở bên. Chính điều này khiến cho người tuổi Tý dễ nhận được sự giúp đỡ của người khác.

Đúng 5h ngày 10/1, 3 con giáp đổi mệnh phát gài, gom bạc gom vàng đầy ụ, buôn may bán đắt khó ai sánh bằng - Ảnh 3

Trời sinh người tuổi Tý có con mắt nhìn người rất tinh tường. Con giáp này dễ gần nhưng không đối xử tốt với tất cả mọi người mà luôn chân thành với những người xứng đáng. Đây là con giáp có thể đổi vận được nhanh chóng chính nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Nếu biết nắm bắt cơ hội mà quý nhân mang đến, người tuổi Tý hứa hẹn tiền đồ khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 12h ngày 7/1/2023: THẦN TÀI trao cả núi lộc, 3 con giáp vượng phát làm ăn, lãi mẹ lãi con vào túi, tiền chất núi, vàng tràn rương

Từ 12h ngày 7/1/2023: THẦN TÀI trao cả núi lộc, 3 con giáp vượng phát làm ăn, lãi mẹ lãi con vào túi, tiền chất núi, vàng tràn rương

Tử vi cho biết từ 12h trưa ngày 7/1, mọi may mắn dường như liên tục đổ dồn với 3 con giáp sau đây, công chuyện làm ăn kinh doanh thêm phần hưng vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi ngày mai 3 con giáp tử vi ngày 10/1/2023 tử vi ngày 10/1 của 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 34 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 45 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 49 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 54 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông