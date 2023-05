Đúng 53 ngày tới ĐÀO HOA CHẠM ĐỈNH: 3 con giáp may mắn công danh lẫy lừng, tưng bừng hỷ sự, cuộc sống viên mãn, gia sản đồ sộ tiêu xài không hết

Tuổi Thìn may mắn trên phương diện sự nghiệp. Con giáp này tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Cách nghĩ, cách làm của bản mệnh sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi người và nhanh chóng được hiện thực hóa. Tài lộc hanh thông vào cuối tuần chứng tỏ những cố gắng của bản mệnh trong cả tuần đã được ghi nhận. Tuổi Thìn nhận được phần thưởng nóng xứng đáng với những gì đã đóng góp. Người làm đầu tư kinh doanh nắm bắt được xu thế của thị trường nên dễ dàng dẫn đầu xu thế, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Vận trình tình cảm cũng có khởi sắc, nhưng chủ yếu là vào thời điểm đầu tuần. Người độc thân có thể tìm được người ưng ý trong thời gian này. Hãy trân trọng đối phương và trò chuyện với người đó nhiều hơn để đôi bên thêm hiểu về nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hỏa khắc Kim, người tuổi Tị sẽ phải đối diện với những tin buồn tình cảm. Có thể quan hệ giữa bạn và người ấy không nhận được sự ủng hộ của người thân thiết. Hãy bình tĩnh để tìm hiểu xem vấn đề là do đâu. Những người còn độc thân nên tỉnh táo để đối diện với tình cảm của mình. Nếu đã thích ai thì bạn không nên chần chừ, do dự. Đồng thời, bạn cũng chớ ngộ nhận cảm xúc của mình rồi đưa ra những quyết định sai lầm.



Chính Tài nâng đỡ, may mắn là phương diện tài lộc của bản mệnh đang có những bước tiến đáng mừng. Con giáp này phát huy được điểm mạnh của mình, khiến đối tác làm ăn ấn tượng, quyết định kí kết hợp đồng về lâu về dài.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm