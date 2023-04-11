Đúng 5 ngày tới (16/4/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, hồng phúc dồi dào, ĐỜI SANG TRANG MỚI, ăn trọn tài lộc, hưởng hết phần phú quý của thiên hạ

Tử vi hôm nay ngày 12/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay tận tâm giúp đỡ người khác, được cho tài tộc.

Tình duyên: Có nhiều mối quan hệ mập mờ, chưa rõ ràng và bạn không xác định bản thân muốn gì.

Công việc: Công việc người tuổi Thân diễn ra suôn sẻ, biết cách quan tâm đồng nghiệp, cân đối mọi việc.

Tài lộc: Thường xuyên giúp đỡ người khác, tin tưởng vào vận trình tài lộc bản thân.

Sức khỏe: Massage toàn thân khi bạn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau nhức.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI HỢI

Tử vi vui hôm nay ngày 12/4/2023 của 12 con giáp cho thấy tương lai sự nghiệp của tuổi Hợi diễn ra có tốt có xấu, không cần phải quá lo lắng nhưng cũng không được chủ quan, lơ là mà mất cảnh giác kẻo gánh hậu quả nghiêm trọng. Tài vận có dấu hiệu chững lại, bạn mất tiền của vì những thứ không đâu vào đâu. Chuyện tình cảm xấu tệ, tuổi Hợi và người ấy sớm muộn gì cũng chia tay vì một trong hai người đã có người mới.

Công việc: Người tuổi Hợi công danh “thuận buồm xuôi gió”, thường xuyên có nhiều đề tài hấp dẫn thu hút khách hàng.

Tình duyên: Tình cảm người đôi lứa yêu nhau thắm thiết, có nhiều mối tương giao giữa hai người.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TUẤT

Công việc: Chuyện kinh doanh của tuổi Tuất đang diễn ra cực kì thuận lợi, tiền bạc thu về tay nhiều không kể xiết. Đặc biệt, cát thần này nâng đỡ cho những người làm nghề tự do, hãy tranh thủ cơ hội để kiếm về lợi nhuận cực lớn nhé.

Tình cảm: Vận trình tình cảm an yên, vui vẻ. Người độc thân mặc dù chưa gặp được ý trung nhân thì vẫn đang rất thoải mái với cuộc sống hiện tại. Tử vi cho biết nếu con giáp này kết đôi với người có mệnh Hoả hoặc Kim thì sẽ có lợi hơn cho cuộc sống hôn nhân.

Tài vận: Có vẻ hôm nay tuổi này khá may mắn về đường tài lộc, bạn hãy chọn hướng này làm hướng xuất hành hoặc tiến hành các hoạt động cầu tài nhé. Bạn sẽ có nguồn thu lớn hơn tưởng tượng rất nhiều hôm nay đó.

Cẩn trọng: Cảm xúc, tinh thần là thứ quan trọng nhất chi phối tới nhiều yếu tố.

Tuổi Mậu Tuất: Nên chọn hướng may mắn để xuất hành hoặc cầu tài.

Tuổi Canh Tuất: Kinh doanh thuận lợi, buôn bán có lãi.

Màu sắc vượng vận: Nâu

Quý nhân: Dần, Ngọ, Dậu

Con số may mắn: 1, 2

Tài lộc: Tài lộc may mắn đến và có được nhiều tiền nhờ bạn quản lí đúng cách.

Sức khỏe: Không nên ra đường giữa trưa hè oi bức, dễ say nắng

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm