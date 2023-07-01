Đúng 5 ngày đầu tháng 7, các con giáp này được trời ban nhiều phước lành, làm 1 hưởng 10, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tài lộc vượt mốc giàu sang

Tâm linh - Tử vi 01/07/2023 06:15

Đúng 5 ngày đầu tháng 7, phương diện tài lộc của 3 tuổi này thiên rất ổn định, người làm công ăn lương có thể thu về một khoản khá to.

Tuổi Tỵ 

Đúng 5 ngày đầu tháng 7, các con giáp này được trời ban nhiều phước lành, làm 1 hưởng 10, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tài lộc vượt mốc giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Tỵ có cơ hội gặp được quý nhân. Đối phương có thể sẽ đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích, vì thế hãy khiêm tốn và chăm chú lắng nghe, bạn có thể tìm ra hướng đi mới cho mình.

Người làm ăn kinh doanh ký kết được những hợp đồng béo bở, mang lại nguồn lợi nhuận nhanh chóng. Hơn nữa, bản mệnh và đối tác là người cùng chí hướng nên mọi việc càng tiến triển suôn sẻ hơn, tránh được nhiều tranh chấp không đáng có.

Tuy nhiên, Hỏa vượng cảnh báo những dấu hiệu về sức khỏe mà bản mệnh có thể gặp phải trong ngày hôm nay, ví dụ như nóng trong người. Vì thế, bạn cần chú ý chế độ ăn uống của mình, tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ.

Tuổi Thìn 

Đúng 5 ngày đầu tháng 7 thấy rằng phương diện tài lộc của người tuổi Thìn thiên về ổn định trong tháng, nhưng người làm công ăn lương có thể thu về một khoản khá hơn người làm kinh tế do bạn ghi được điểm trong mắt lãnh đạo, chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương.

 

Với người làm ăn kinh doanh, tháng này là khoảng thời gian thích hợp để bạn bắt tay vào gây dựng sự nghiệp. Quá trình dốc vốn đầu tư ắt sẽ khiến bạn tốn một khoản kha khá, song nếu đưa ra được những quyết định đúng đắn thì không lo mai sau không thu lãi.

 

Một số người có tầm nhìn xa trông rộng, tư duy đi trước thời đại nên dễ dàng nắm bắt các cơ hội và trở thành người dẫn đầu xu hướng. Tất nhiên, đồng tiền chưa thể đổ vào túi bạn ngay được, nhưng tương lai gần thì rất khả quan.

 

Tuổi Mùi 

 

Đúng 5 ngày đầu tháng 7, các con giáp này được trời ban nhiều phước lành, làm 1 hưởng 10, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tài lộc vượt mốc giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vốn dĩ Mùi luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định.

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Xem tử vi hai năm tới, thoát khỏi hạn năm cũ giúp người tuổi Mùi có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan Đúng 5 ngày đầu tháng 7.

Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong 2 năm này, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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