Đúng 5 ngày 20, 21, 22, 24 và 25/7: 3 con giáp rơi vào cảnh 'ăn sung mặc sướng', vận may lớn, nhanh chóng nắm chặt cơ hội phát tài

Tâm linh - Tử vi 19/07/2023 17:16

Trong thời gian này chỉ ra 3 con giáp cực may mắn, được Thần Tài chỉ đường tha hồ đón tài lộc vào nhà.

 

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Nếu như thời gian trước đây, con giáp này dù cố gắng tới bao nhiêu cũng không đạt hoặc đạt kết quả nhưng lại không được như mong đợi thì cuối năm nay, mọi sự sẽ thay đổi theo một hướng bất ngờ.

Những cố gắng và nỗ lực hết mình sẽ được đền đáp vào thời gian tới đây. Sau những sóng gió chật vật, thậm chí có lúc tưởng chừng gục ngã, cuối năm nay người tuổi Dậu sẽ được trời ban cho những cơ hội để phát triển, thăng tiến.

Đúng 5 ngày 20, 21, 22, 24 và 25/7: 3 con giáp rơi vào cảnh 'ăn sung mặc sướng', vận may lớn, nhanh chóng nắm chặt cơ hội phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính sự cần cù chịu khó, nhẫn nại của người tuổi Dậu sẽ giúp họ có sự tăng lên về tiền bạc trong cuối năm nay, cụ thể chủ yếu đến từ thu nhập của công việc chính. Thời cơ chuyển mình đã đến, tuổi Dậu hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội vì vận may đang đến, xem chừng muốn không phát tài cũng khó.

Tuổi Thìn

Trong thời gian này, người tuổi Thìn sẽ đón vận may về tài lộc. Nhờ có quý nhân xuất hiện mang đến cho Thìn không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt. Thìn chỉ cần tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Không nên do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Với người làm công ăn lương, thu nhập chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại của mình. Nếu như Thìn quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được.

Đúng 5 ngày 20, 21, 22, 24 và 25/7: 3 con giáp rơi vào cảnh 'ăn sung mặc sướng', vận may lớn, nhanh chóng nắm chặt cơ hội phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có tính cách vô cùng hào phóng, biết cách đối nhân xử thế. Họ luôn trân trọng các mối quan hệ với người khác, sống chính trực, thẳng thắn, khiêm nhượng, không hề để xảy ra những chuyện thiếu tín nhiệm, tự phụ, coi thường người khác.

Đúng 5 ngày 20, 21, 22, 24 và 25/7: 3 con giáp rơi vào cảnh 'ăn sung mặc sướng', vận may lớn, nhanh chóng nắm chặt cơ hội phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vậy, con giáp này luôn ghi ấn tượng tốt với mọi người. Cuối năm nay, họ gặp được nhiều quý nhân, nhận được sự giúp đỡ kịp thời, có được sự chuyển biến quan trọng, khiến sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng.

Thu nhập của con giáp tuổi Dần cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Từ nay về sau, những người này không phải chịu áp lực, bắt đầu cuộc sống mà chính mình mong muốn. Trong tương lai, họ có nhiều cơ hội kiếm tiền, hoàn toàn không thoát khỏi cảnh nghèo đói.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

 

'Phật Bà tỏa sáng' ban phước lành cho 3 con giáp vào ngày 20/7: Tài lộc ùn ùn kéo tới, bản mệnh chắc chắn sẽ nhận được số tiền rất lớn

'Phật Bà tỏa sáng' ban phước lành cho 3 con giáp vào ngày 20/7: Tài lộc ùn ùn kéo tới, bản mệnh chắc chắn sẽ nhận được số tiền rất lớn

Đúng thời điểm này, 3 con giáp rũ sạch vận xui, tình - tiền đỏ thắm, túi tiền rủng rỉnh, cuộc sống tràn đầy hy vọng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tu vi ngay 19/7 tu vi ngay 20/7 tu vi ngay 21/7  

TIN MỚI NHẤT

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 10 phút trước
Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngoại tình 3 giờ 40 phút trước
Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son