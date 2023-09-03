Đúng 4/9/2023: 3 tuổi chính thức hết khổ, tay không làm nên sự nghiệp, vượt nghịch cảnh gây dựng gia tài đồ sộ

Tử vi hôm nay ngày 4/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ thấu hiểu thời cuộc, biết làm gì để phát triển bản thân tốt.

Tình cảm: Mối tình cảm hiện tại làm bạn mệt mỏi, cả hai giữ im lặng, không chia sẻ cùng nhau.

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ lùi mình, để tìm hiểu công việc cặn kẽ.

Tài lộc: Bạn rất điềm tĩnh trước những lần khủng hoảng kinh tế, luôn có kế hoạch giải quyết tốt.

Sức khoẻ: Mệt mỏi, chán nản trong những lúc bế tắc công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Hai ngày 4/9/2023 hôm nay, tuổi Thân có thể gặt hái được thành công mà không cần phải đấu tranh hay cố gắng quá nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì đạt được mọi thứ quá dễ dàng mà thành ra không biết trân trọng.

Nếu công việc không quá bận rộn, bản mệnh có thể dành thời gian để học thêm những kiến thức mới mẻ, làm phong phú bản thân mình hoặc giúp đỡ mọi người. Những việc ấy sẽ giúp tuổi Thân bước những bước vững chắc hơn trên con đường thăng tiến.

Về mặt tình cảm, bản mệnh và nửa kia được tận hưởng một ngày tràn đầy hạnh phúc. Đôi bên có thể hâm nóng tình cảm hoặc tạo thêm những kỉ niệm khó quên bằng cách cùng nhau nấu một bữa cơm thịnh soạn hoặc ra ngoài thay đổi không khí.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có bản tính hào phóng, rất ổn định và tràn đầy thái độ tích cực. Họ kiên định chờ đợi cơ hội trong lĩnh vực sự nghiệp để có thể bứt phá. Con giáp này sẽ không đối mặt với mọi thứ với thái độ thiếu kiên nhẫn mà nhẫn nại tích lũy kinh nghiệm cho bản thân để giúp mình càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Vận trình của con giáp tuổi Tuất sẽ ổn định hơn. Trước hết, họ tìm được vị trí của bản thân trong sự nghiệp. Họ nhìn thấy rõ cơ hội của mình tuy nhiên không nóng vội, gấp gáp mà vững chắc từng bước tiến tới mục tiêu đã định.

Thời điểm này, mọi việc của con giáp này đều suôn sẻ, gia đình hạnh phúc lạ thường, vận khí mạnh mẽ. Họ luôn nở nụ cười trong thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.