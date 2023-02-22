Đúng 48 giờ tới, 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự chỉ trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 03:05

Đây là những con giáp có nhiều may mắn nhất vào 48 giờ tới khi vừa được Thần Tài ưu ái lại vừa có cơ hội phát triển sự nghiệp, thăng tiến ầm ầm khiến người khác ngưỡng mộ.

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho thấy, tuổi Ngọ đang được quý nhân trợ mệnh, cho tiền bạc ào ào đổ về nhà trong 48 giờ tới. Chuyện kinh doanh thuận lợi, đầu tư có lời, tài lộc tăng vọt trong giai đoạn này.

Có nhiều dự án hợp tác trong thời điểm này mang tới tài lộc cho tuổi Ngọ. Tuy nhiên con giáp này cần phải chú ý “chọn mặt gửi vàng”, tìm kiếm đối tác đáng tin cậy. Lợi nhuận có thể ít, có thể nhiều nhưng không thể vì lợi nhuận mà đâm đầu vào hợp tác với người không đàng hoàng, tranh chấp lợi ích mà nặng thì có thể vướng họa kiện tụng, lao tù.

Đúng 48 giờ tới, 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự chỉ trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sau chuỗi thời gian khá chật vật thì trong 48 giờ tới chính là thời điểm người tuổi Tý đón nhiều tin vui về tiền bạc. Tài vận vượng phát, nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, con giáp này còn được quý nhân phù trợ nên vận số về sự nghiệp, tiền tài để trôi chảy, thuận buồm xuôi gió.

Với người làm kinh doanh, đây sẽ là thời điểm kinh doanh, buôn bán vô cùng thuận lợi. Nếu muốn mở rộng quy mô làm ăn thì thời gian này sẽ là một thời điểm lý tưởng. Người làm công ăn lương cũng sẽ có một tháng công việc hanh thông, có thể xuất hiện khoản thu nhập thêm hoặc tăng lương nhẹ.

Đúng 48 giờ tới, 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự chỉ trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người cầm tinh con Hổ thông minh, tính khí mạnh mẽ, khả năng quyết đoán và làm việc có nguyên tắc. Không biết thời gian qua vất vả thế nào nhưng đúng 48 giờ tới, con giáp này sẽ gặp vận may tới tấp, đặc biệt trong công việc sẽ luôn có quý nhân phù trợ, thuận buồm xuôi gió.

Dự báo tử vi thời gian này, tuổi Dần sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dễ dàng kiếm tiền trong kinh doanh. Tuy nhiên, trước khi làm gì, con giáp này cũng cần phải lên kế hoạch thật rõ ràng, chi tiết để tránh những rủi ro đáng tiếc.

Đúng 48 giờ tới, 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự chỉ trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước qua đêm nay (21/2/2023), 3 con giáp được Quý nhân dẫn dắt, công danh sáng chói, vận may trong chốc lát ập đến, tiền bạc tăng tiến chóng mặt

Bước qua đêm nay (21/2/2023), 3 con giáp được Quý nhân dẫn dắt, công danh sáng chói, vận may trong chốc lát ập đến, tiền bạc tăng tiến chóng mặt

Theo tử vi học, qua đêm nay (21/2/2023), tài lộc dồi dào, Thần Tài gửi của cải, 3 con giáp làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền nhiều không đếm xuể.

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