Đúng 4 ngày cuối tháng 2 (25/2 - 28/2), 3 con giáp mang mệnh phú quý, trở thành nam châm hút tiền, sống ngập trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 04:27

Liệu bạn có nằm trong số những con giáp may mắn trong 4 ngày cuối tháng 2, hãy cùng xem bài viết dưới đây.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn rất kiên cường, sở hữu trí tuệ và sự khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Tỵ đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Do đó, theo tử vi dự đoán, trong 4 ngày cuối tháng 2, tuổi Tỵ sẽ có vận may lớn, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được, trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực.

Cụ thể, những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thoả. Dù là công việc hay cuộc sống, mọi thứ với người tuổi Tỵ đều trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Vận trình của con giáp này sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

Đúng 4 ngày cuối tháng 2 (25/2 - 28/2), 3 con giáp mang mệnh phú quý, trở thành nam châm hút tiền, sống ngập trong nhung lụa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão trong thời gian 4 ngày cuối tháng 2 bỗng nhận được vận may trời cho. Với sự xuất hiện của sao tốt Vũ Khúc chủ về tiền bạc, tài lộc và sự giàu có tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và nâng cao thu nhập.

Không chỉ vậy, Mão còn được Thần tài hỗ trợ, không những thu được phần lợi nhuận từ công việc chính mà còn gặt hái thành công từ nghề tay trái. Nói chung, cuộc sống của họ sẽ thay đổi theo chiều hướng vô cùng tích cực. Không chỉ chuyện làm ăn mà tình duyên của người tuổi Mão khoảng thời gian này cũng thăng hoa. Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.

Đúng 4 ngày cuối tháng 2 (25/2 - 28/2), 3 con giáp mang mệnh phú quý, trở thành nam châm hút tiền, sống ngập trong nhung lụa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Tuy nhiên bạn đừng lo lắng, càng bước vào thời kỳ cuối năm những người tuổi Tuất càng có cơ hội làm việc giành cho bạn sẽ rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên.

Khoảng thời gian 4 ngày cuối tháng 2 cũng là cơ hội bứt phá của bạn. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận được nhiều khoản thu nhập. Trong thời gian này, con đường tình duyên của người tuổi Tuất cũng vô cùng nở rộ. Tuổi Tuất sẽ nhận được nhiều tình cảm ngọt ngào và đó sẽ là động lực giúp bạn bước về phía trước.

Đúng 4 ngày cuối tháng 2 (25/2 - 28/2), 3 con giáp mang mệnh phú quý, trở thành nam châm hút tiền, sống ngập trong nhung lụa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tháng 2 tài lộc 'bám chặt không thôi', đầu tháng 3 đổi đời ngoạn mục, 3 con giáp tiền tiêu mãi không hết, phúc lộc tràn trề

Cuối tháng 2 tài lộc 'bám chặt không thôi', đầu tháng 3 đổi đời ngoạn mục, 3 con giáp tiền tiêu mãi không hết, phúc lộc tràn trề

Vận may của 3 con giáp này sẽ ập đến vào cuối tháng 2 kéo dài đến đầu tháng 3 công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 2 tử vi ngày 24/2/2023 tu vi 12 con giap tu vi hang ngay con giap may man tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 45 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 15 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 17 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 34 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 9 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ