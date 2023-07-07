Đúng 4 ngày 8, 9, 10 và 11/7: 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, yên tâm hưởng vinh hoa phú quý

Tử vi dự đoán, tuổi Ngọ có Thiên Tài nâng đỡ nên được mở ra cơ hội làm ăn, kinh doanh thuận lợi tưởng như trong mơ. Bản mệnh hăng hái tiến thân vào lĩnh vực mới mẻ, tìm ra hướng đi đầy triển vọng, thu về lợi nhuận đáng kể.

Tuổi Ngọ là con giáp tài cao, chí lớn, không ngừng nỗ lực vươn lên. Người tuổi này ham học hỏi, không ngừng tìm kiếm cơ hội cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Con giáp may mắn tiếp theo trong thời điểm cuối tháng cuối năm này chính là tuổi Tị. Nhiều người e ngại bản mệnh vì con giáp cầm tinh nhưng thực chất người này có tấm lòng bao dung rộng mở, thân thiện hòa đồng.

Bản mệnh có thể giữ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất bên trong là trái tim ấm nóng, là người có ý chí, có quyết tâm cao độ. Được Thần Tài chỉ lối dẫn đường, tài vận cứ thế mà tăng tiến ầm ầm. Thu nhập cả chính cả phụ đều theo sát nhau, chẳng ai chịu nhường ai, chỉ khổ cái ví cứ thế mà căng phồng.

Ảnh minh họa: Internet

Túi tiền to thì sắm ngay két sắt, tuổi Tị đâu có ngại gì. Thành công ngay trước mắt, ngày đại phú đại quý cũng chẳng còn xa, những chú Rắn đừng ngạc nhiên quá vì núi tiền đổ ra trước mắt nhé. Có điều, cũng cần nhắc nhở bản mệnh về chuyện chi tiêu. Đừng thấy tiền kiếm được quá dễ dàng mà coi thường, thoải mái tiêu pha chẳng cần biết đến ngày mai.

Tuổi Mão

Trong khoảng thời gian này người tuổi Mão sẽ tiếp tục giàu có sung túc, tài lộc liên tục đổ về, giàu có chỉ trong một đêm, dự kiến sẽ thoát khỏi cảnh độc thân, những người thuộc con giáp Mão sẽ bắt đầu đón Thần Tài vào nhà, những người thuộc tuổi Mão có một kho bạc rộng mở sẽ có số tiền tiết kiệm tăng đột biến và vận may bất ngờ, rất có thể họ sẽ trở nên giàu có chỉ sau một đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Mão sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Mão buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Mão sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm