Đúng 33 ngày tới: Thần tài 'mở ví', ban lộc cho 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, tậu nhà mua xe, trở thành mỹ nữ khiến nhiều người ngỡ ngàng

Tử vi cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra với ít nhiều biến đông. Người tuổi này có xu hướng tuỳ tiện, thiếu kiên định trong những quyết định của mình nên dẫn tới những thay đổi bất ngờ.

Vận trình tình cảm tươi sáng, tốt đẹp. Tình cảm đôi lứa luôn có sự gắn kết sau những mâu thuẫn, bất hoà. Sự thẳng thắn trong việc chia sẻ cảm xúc giúp cho cả hai tìm thấy được sự đồng điệu trong suy nghĩ.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi nhờ Bán Hợp cục nâng đỡ nên thăng tiến rộng mở. Ngày này nếu đang trong quá trình cạnh tranh chức vị hay đảm nhận nhiệm vụ quan trọng, con giáp này sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn. Song, trong quá trình cạnh tranh, bạn nên giữ thái độ khiêm tốn, chớ tỏ ra tự kiêu hay quá tự tin vào mình mà đánh giá thấp đối thủ. Bạn sẽ không thể lường trước hết tiềm năng của người khác tới đâu khi gặp vấn đề liên quan tới lợi ích cá nhân. Hãy luôn thận trọng để bảo vệ mình.

Đối với chuyện tình cảm, khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, bạn có thể tham khảo ý kiến của người ngoài để tìm cách hóa giải xung đột nhưng đừng để những quan điểm đó tác động quá nhiều đến mối quan hệ của mình và người ấy kẻo gây phản tác dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con đường quan lộ của tuổi Thân gập ghềnh sóng gió, tuổi Thân cần rèn luyện sự tỉnh táo cũng như khả năng quan sát đánh giá vấn đề, không phải chuyện gì cũng dễ dàng như bạn tưởng tượng đâu. Tài lộc đề phòng tiểu nhân lừa gạt, hãm hại mà mất tất cả.

Tình yêu lứa đôi tương đối bình yên, người độc thân cũng đang dần mở lòng mình hơn và không còn ám ảnh về những tổn thương trong quá khứ. Cần thư giãn cổ, vai, gáy sau ngày dài làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm