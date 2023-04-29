Đúng 33 ngày tới: 3 con giáp tiền bạc tỉ lệ thuận với tuổi tác, dự đoán càng lớn tuổi càng giàu sang, chạy đâu cũng không thoát

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Sửu may mắn được trao cho tài ăn nói khéo léo, giỏi thuyết phục khách hàng. Nay việc ký kết hợp đồng, mua bán hay khai trương đều được nhiều người ủng hộ. Vận tài lộc của con giáp này cũng rất tươi sáng với rất nhiều cơ hội gia tăng thu nhập. Bên cạnh đó bản mệnh còn được lộc ăn uống, quà cáp, có người đến thăm hỏi, biếu xén.

Vận trình tình cảm tiến triển tích cực. Dù bận bịu công việc nhưng tuổi Sửu vẫn san sẻ việc nhà với người thân. Gia đình hạnh phúc của bản mệnh là ước mơ khiến bao người mong muốn.

Công việc của tuổi Dần diễn ra gặp chút trở ngại. Khi có quá nhiều vấn đề phải lo lắng, người tuổi này có xu hướng tránh én vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Song, may mắn là Quý Nhân xuất hiện kịp thời giúp người tuổi này tìm ra hướng đi phù hợp với mình.

Tình cảm thăng hoa, nở rộ. Cuộc sống hôn nhân giữa bạn và người ấy luôn hài hòa và ngập tràn hạnh phúc nhờ vào sự nỗ lực vun vén tình cảm từ cả hai phía.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp cho thấy đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão diễn ra không mấy dễ dàng. Khi gặp khó khăn trong công việc, khuyên bạn hãy dũng cảm đối mặt và giải quyết càng sớm càng tốt. Chỉ khi xử lý ổn thỏa những khó khăn đó thì tuổi Mão mới cảm thấy thoải mái và có tinh thần để hoàn thành các nhiệm vụ tiếp theo.

Tình duyên của tuổi Mão khá nhàm chán và mệt mỏi. Bạn và đối phương không còn dành nhiều thời gian cho nhau như trước. Để hâm nóng tình cảm và hàn gắn rạn nứt, cả hai hãy lên kế hoạch về những buổi hẹn hò ngọt ngào, hoặc cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm