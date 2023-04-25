Đúng 3 ngày tới, thứ Năm 28/4/2023: 3 con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, một bước lên mây, liên tục ăn lộc

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 22:31

Tử vi con giáp tháng 4 dự báo những con giáp sau sắp được Thần Tài ban lộc, cá Chép hóa Rồng .

Tuổi Mão 

Kiếp Tài chiếu mệnh không ủng hộ cho mặt công việc của Mão trong ngày này. Càng làm chức cao càng vất vả, ngày lễ chắc gì đã được nghỉ ngơi. Nhiều bạn làm dịch vụ, y dược, du lịch cày cuốc mệt mỏi, không có thời gian ngơi tay. 

Hôm nay mặt tình cảm được Tam Hội hỗ trợ, quý nhân vây quanh, bạn bè khắp chốn. Con giáp này giỏi giao tiếp nên đi đâu cũng bắt chuyện được. Hội độc thân có cơ may gặp được người yêu trong chuyến du lịch. 

Bói tử vi online cục diện ngũ hành hai hành Mộc tương hòa dự báo tiền bạc không tệ. Nay bạn sẽ chi khá nhiều tiền cho hoạt động giải trí, chơi bời của bản thân và gia đình nhưng không hề uổng chút nào.

  • Giờ tốt: 13h đến 15h

  • Màu sắc cát tường: Cam, nâu

  • Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Đúng 3 ngày tới, thứ Năm 28/4/2023: 3 con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, một bước lên mây, liên tục ăn lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Lộ trình thăng tiến của người tuổi Thìn hanh thông về mọi mặt, dù bị đặt trong hoàn cảnh nào thì con giáp này cũng có thể thích nghi và phát huy những thế mạnh của mình để mang lại hiệu quả cao trong quá trình làm việc. Vận trình tài chính khó khăn, đầu tư mà không có kiến thức thì khác gì đem muối bỏ biển, bạn đừng nghĩ rằng có gia đình hỗ trợ thì muốn làm gì cũng được. Vận trình tình cảm êm đẹp, bạn cảm thấy hài lòng đối với mối quan hệ yêu đương hiện tại khi cả hai luôn luôn dành cho nhau không gian riêng tư.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 22h

Đúng 3 ngày tới, thứ Năm 28/4/2023: 3 con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, một bước lên mây, liên tục ăn lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 26/4/2023 hôm nay, tuổi Thân dù có năng lực thì cũng khó làm nên việc lớn. Con giáp này bận bịu hết việc này đến việc kia và dễ xảy ra bất đồng với nhân viên hoặc cấp trên vì những việc nhỏ.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Thân dễ trúng thưởng, dễ có thu nhập từ công việc phụ. Nhưng đừng quá khoe khoang, bản mệnh càng khoe thì càng dễ mất lộc.

Vận trình tình cảm kém sắc. Chỉ có gia đình là điểm tựa giúp con giáp này cố gắng và vượt qua mệt mỏi, đường tình bấp bênh, dễ bị lừa tình. Cuối ngày nên chuyện trò cùng gia đình để giải tỏa căng thẳng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tỵ

Đúng 3 ngày tới, thứ Năm 28/4/2023: 3 con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, một bước lên mây, liên tục ăn lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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