Đúng 3 ngày tới, Tam Hợp dẫn lối: Các con giáp này tài lộc thăng hoa, tiền đổ về túi ào ào như thác đổ, tay trái cầm vàng, tay phải cầm kim cương, giàu có nứt vách

Tâm linh - Tử vi 23/04/2023 05:06

Những người tuổi này làm kinh doanh có cơ hội để tăng thu nhập. Chỉ cần bản mệnh cởi mở với những ý tưởng mới và xem xét kỹ những lời đề nghị thì tiền bạc sẽ đổ về túi ào ào.

Tuổi Sửu

 

Đúng 3 ngày tới, Tam Hợp dẫn lối: Các con giáp này tài lộc thăng hoa, tiền đổ về túi ào ào như thác đổ, tay trái cầm vàng, tay phải cầm kim cương, giàu có nứt vách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc của Sửu có tiến triển nhờ Tam Hợp cục dẫn lối. Nếu đang có ý tưởng kinh doanh nào, bạn nên bắt tay thực hiện ngay. Những ai muốn sắm đồ đạc có giá trị hoặc giao dịch làm ăn thì nên tiến hành vào buổi sáng hôm nay.

Lộc lá dư dôi, tiền không đổ vào túi bản mệnh nhiều nhưng cũng gọi là ổn định, có đồng ra đồng vào. Người làm dịch vụ du lịch, vận tải, giao thông có lộc lá, hay được khách cho quà hoặc mời ăn uống, cứ hoan hỉ đón nhận nhé.

 

Đường tình cảm của con giáp này cũng có những chuyện tốt đẹp nhờ Mộc Hỏa tương sinh. Dù ai nói về bạn và người ấy như thế nào thì bạn vẫn bảo vệ tình yêu của mình, bạn là con giáp mạnh mẽ, bản lĩnh, người như bạn xứng đáng có được hạnh phúc.

 

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần là con giáp may mắn nhưng để biến những mong ước của mình thành sự thật bản mệnh phải thật nỗ lực hết mình. Tuần này, người tuổi Dần xác định được phương hướng của mình nên cũng tìm được động lực để hiện thực hóa các mục tiêu. Mọi việc đều đang trên đà tiến triển tích cực.

Người tuổi Dần làm kinh doanh có cơ hội để tăng thu nhập. Chỉ cần bản mệnh cởi mở với những ý tưởng mới và xem xét kỹ những lời đề nghị thì tiền bạc sẽ đổ về túi ào ào.

Để có tiền, một số người phải đi xa, vất vả hơn trước nhưng đừng ngại khó, ngại khổ bởi công lao của bản mệnh rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trên phương diện tình cảm, người tuổi Dần tìm được tiếng nói chung với một nửa của mình. Người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ và kết nối với bạn bè mới, rất có thể Dần sẽ gặp được người phù hợp ở đó.

Tuổi Mùi 

Đúng 3 ngày tới, Tam Hợp dẫn lối: Các con giáp này tài lộc thăng hoa, tiền đổ về túi ào ào như thác đổ, tay trái cầm vàng, tay phải cầm kim cương, giàu có nứt vách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi sẽ được sao tốt chiếu mệnh, cuộc sống và tiền tài hanh thông. Những người tuổi Mùi là người sống thực tế, họ chịu thương chịu khó và hết lòng với công việc. Thời gian trước tài vận của họ không tốt, liên tục gặp những rắc rối không cần thiết.

Nhưng đại họa đã đi qua, quý nhân đang "gõ cửa" và tài lộc của họ cũng từ đó mà ùn ùn đổ về. Hơn nữa, nhờ những thay đổi trong suy nghĩ nên cuộc sống của họ cũng xảy ra những biến động lớn, tuy sẽ gặp phải khó khăn nhưng kết quả chắc chắn sẽ thành công.

Nếu những người tuổi Mùi đã lập gia đình thì họ sắp sửa đón tin vui lớn, dễ có "hỷ sự". Đặc biệt là chất lượng đời sống của người tuổi Mùi sẽ được cải thiện rõ rệt, không sợ không có "của ăn, của để".

Bên cạnh đó, họ cũng sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau quá trình dài cố gắng làm việc. Người tuổi Mùi nên tin rằng "chịu thương chịu khó" nhất định sẽ được ăn quả ngọt.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo. 

 

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