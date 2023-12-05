Đúng 3 ngày tới (8/12/2023), 3 con giáp hưởng trọn phúc khí, tiền tài dư dả, từng bước thăng hoa, sớm đổi vận lên hương

Tình cảm: Tình cảm dù chưa đến nơi đến chốn, nhưng bạn luôn cố gắng rất nhiều.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc rất chỉn chu, làm việc cật lực khi chọn đúng công việc yêu thích.

Tài lộc: Giữ tài chính cẩn thận, chu đáo trong từng chi tiêu hằng ngày.

Sức khoẻ: Yêu thích những môn bơi lội, chăm chỉ rèn luyện sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là người hiền lành, khôn khéo, biết đối nhanh xử thế. Không những thế, con giáp này còn bao dung, nhân hậu, sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người khác có lỗi với mình.

Tử vi cho biết trước đó người tuổi Dậu có thể gặp phải những điều ngoài mong muốn nhưng trong thời gian tới thì sẽ lên như diều gặp gió. Đặc biệt, đúng 3 ngày tới (8/12/2023), người tuổi Dậu có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, có chỗ đứng không thể thay thế trong công ty. Người tuổi Dậu nếu như đang làm kinh doanh trước đó từng chật vật, khó khăn thì thời gian tới cũng bắt đầu gặp may mắn.

Một số người sẽ bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh trong khi một số người khác nhận cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Người tuổi này có thể kiếm lời sau thời gian thua lỗ trước đó. Do đó, con giáp này cần giữ tâm trạng thỏa mái để thăng tiến trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 3 ngày tới (8/12/2023), tuổi Dần cần thận trọng khi trao đổi ý kiến với cấp trên. Trong trường hợp quan điểm không đồng nhất, nên linh hoạt trong việc thay đổi quan điểm thay vì kiên quyết theo đuổi quan điểm cá nhân.

Người làm lãnh đạo không nên áp đặt quyền lực và loại bỏ các ý kiến của cấp dưới. Bản mệnh khẳng định rằng không thể nắm bắt tất cả mọi vấn đề, và có thể cấp dưới mang lại cái nhìn thực tế và chi tiết hơn về một vấn đề nào đó.

Về sức khỏe, Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh xa mọi rủi ro tổn thương, va chạm, phẫu thuật, hoặc châm chích ở những vị trí như phía trong cổ tay, đùi.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.