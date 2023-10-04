Đúng 3 ngày tới (8/10/2023): 3 con giáp có cát tinh vây quanh, vớ được hũ vàng, liên tục sắm xe mua đất, cả đời hút lộc giàu sang

Đúng 3 ngày tới (8/10/2023), người tuổi Dần bận tâm công việc rất nhiều, thường lo lắng.

Tình cảm: Chuyện tình yêu của người tuổi Dần may mắn, cả hai người luôn yêu thương và giúp đỡ nhau trong công việc.

Công việc: Hôm nay, công việc của người tuổi Dần cố gắng hoàn thành mục tiêu của bản thân sớm, không để những vấn đề khác cản trở.

Tài lộc: Nguồn thu nhập mới giúp bạn có nhiều năng lượng tích cực.

Sức khoẻ: Chăm chỉ rèn luyện sức khỏe các cơ, cố gắng ăn uống đúng giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Ngày mai, người tuổi Sửu sẽ vô cùng may mắn về mặt tài lộc. Tôi vốn là người năng động nên luôn chủ động tìm kiếm thêm nguồn thu nhập. Làm việc chăm chỉ sẽ giúp bạn đạt được một khoản lợi nhuận kha khá.

Một số người còn có cơ hội đột nhiên trở nên giàu có vào thời điểm này. Số tiền đó tuy không quá lớn nhưng cũng đủ dùng trong vài ngày. Người tuổi Sửu nên có cách tiêu tiền hợp lý, để tạo ra lợi nhuận cho bản thân và con cái. Đừng tiêu xài lãng phí hay bừa bãi, nhất là trong thời điểm dịch bệnh như thế này.

Hãy cố gắng dành chút thời gian tụ tập cùng các thành viên, trò chuyện và làm việc nhà. Đó là cách đơn giản nhất để gắn kết tình cảm với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 3 ngày tới (8/10/2023), tuổi Mão may mắn có quý nhân phù trợ nên mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu của mình.

Ngày này bản mệnh trở nên hăng hái nhiệt tình hơn hẳn, giải quyết mọi việc đâu vào đấy, thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, nên bớt bao đồng lo chuyện thiên hạ, tập trung làm tốt chuyện của mình trước đã, đôi khi nhiệt tình quá lại thành làm phiền người khác.

Tài chính ổn định, tuy nhiên vì tuổi Mão vẫn luôn lo lắng, canh cánh trong lòng chuyện tiền bạc nên có thể sẽ khó ngồi im quá lâu. Đầu tư kinh doanh trong thời điểm này cũng là ý kiến không tồi, nhưng bản mệnh cần tìm hiểu thật kỹ trước khi bắt tay vào làm.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.