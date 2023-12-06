Đúng 3 ngày tới (6, 7 và 8/12): 3 con giáp nỗ lực bứt phá, phất lên bất ngờ, càng chăm chỉ càng giàu có

Đúng 3 ngày tới (6, 7 và 8/12), tuổi Ngọ dễ vướng phải sự cố đáng tiếc trong công việc. Có thể bản mệnh và đồng nghiệp không tìm được tiếng nói chung nên ai làm việc nấy, kết quả là công việc không thể ăn khớp với nhau.

Thêm vào đó còn xuất hiện những dấu hiệu bất ổn trên con đường tình duyên của bản mệnh. Người độc thân tốt nhất không nên nghe theo những lời ngon ngọt của người không quen biết kẻo sẽ chuốc lấy tổn thương

Nay cũng không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh. Có những cái bẫy tinh vi mà bản mệnh không thể nhận ra ngay được đang đợi sẵn. Dù muốn làm giàu, tuổi Ngọ cũng cần bình tĩnh chờ thời cơ thích hợp hơn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho biết trong 3 ngày tới (6, 7 và 8/12) tuổi Dần chính là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Tử vi cho biết những người tuổi Dần trong thời gian này càng chăm chỉ càng giàu có thành công hơn người. Những người tuổi Dần chính là con giáp cầu tài đắc tài, cầu lộc được lộc càng nỗ lực sẽ càng gặt hái được nhiều thành tựu hơn người.

Tử vi cho biết những người tuổi Dần chính là con giáp có đường công danh lên như diều gặp gió. Đặc biệt, người tuổi Dần nếu như đang làm ăn kinh doanh thì càng thêm phần viên mãn cuộc sống cũng vì thế mà càng trở nên thuận lợi hạnh phúc hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 3 ngày tới (6, 7 và 8/12), người tuổi Thân hôm nay thế mạnh về lãnh đạo rất cao.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân phân chia và bố trí kế hoạch chuẩn xác.

Tình cảm: Tình cảm gợi ra nhiều kỹ năng mới, cả hai cùng học hỏi nhau.

Tài lộc: Bạn đang chăm chỉ, và hoàn thành mục tiêu tài chính.

Sức khoẻ: Bản thân mất thời gian vào những việc không phù hợp cho sức khỏe của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.