Bước sang 3/8, những người cầm tinh con rắn làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Tỵ sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 3/8/2023, tuổi Mùi có một ngày làm việc thuận lợi. Thậm chí, có người còn được chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Có thể thấy rằng những gì bản mệnh bỏ ra trong thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng.

Với người làm lãnh đạo, hãy quan tâm hơn đến tiếng nói của nhân viên cấp dưới, có thể nhờ đó mà bản mệnh sẽ tìm ra hướng mới giải quyết vấn đề. Đừng giữ mãi những suy nghĩ bảo thủ, đã đi vào lối mòn.

Trong gia đình, con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định, đó là do đôi bên thường hay chia sẻ những suy nghĩ của mình với nhau. Dù là trong quyết định lớn hay nhỏ, hai người vẫn luôn bàn bạc và trao đổi.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có nhiều cơ hội đẩy mạnh các kế hoạch công việc, biến các ý tưởng trở thành hiện thực. Thời cơ chín muồi, con giáp này có thể chủ động theo đuổi mục tiêu, không cần phải chần chừ, do dự thêm.

Áp lực và thách thức xuất hiện nhưng sự nhay bén, khả năng xử lý linh hoạt của bản thân cùng sự giúp đỡ của quý nhân giúp tuổi Ngọ sớm xử lý được tình huống.

Người làm kinh doanh có thể gặp nhiều may mắn. Nhờ sự quyết đoán, dám làm dám chịu, bản mệnh dễ dàng nắm bắt thời cơ, vượt lên so với những đối thủ cạnh tranh.

Về phương diện tình cảm, người độc thân có thể làm quen và kết thân với người khác giới. Trong số những người đã gặp, bản mệnh có thể chọn ra người phù hợp với mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!