Đúng 3 ngày tới (30/12): 3 con giáp phơi phới hân hoan, nằm trên đống vàng, năm 2024 sung sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 27/12/2023 17:29

Tiền ập xuống đầu, phú quý theo chân, phất lên như diều gặp gió chính là phúc phần dành cho những con giáp này!

Tuổi Tỵ

Là con giáp thông minh, bản lĩnh và biết tận dụng thời cơ để đổi đời nên dù sinh ra trong nghèo khó Tỵ cũng không đầu hàng số phận. Nỗ lực vươn lên, ý chí quật cường chính là chìa khóa mang lại thành công, tiền tài cho con giáp giàu có này.

Trong 3 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ Tỵ sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Đặc biệt, tử vi năm 2024 có nói, Tỵ chính là con giáp giàu sang bậc nhất, sung sướng như tiên trong năm mới này.

Đúng 3 ngày tới (30/12): 3 con giáp phơi phới hân hoan, nằm trên đống vàng, năm 2024 sung sướng như tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước nên người tuổi Thìn khá may mắn trong công việc, cuộc sống và cả tình duyên. Dù sinh ra trong nhung lụa nhưng Thìn không ỷ lại vào những gì mình đang có, càng không dựa dẫm mẹ cha mà sớm tự khẳng định mình.

2023 là năm mang lại khá nhiều may mắn tài lộc cho Thìn, vậy nhưng, phải chờ đến năm Canh Tý 2024 đời Thìn mới lội ngược dòng ngoạn mục. Tiền ập xuống đầu, phú quý theo chân, phất lên như diều gặp gió chính là phúc phần Thìn xứng đáng nhận được.

Tuổi Sửu

Nổi tiếng là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó và dám nghĩ dám làm nên Sửu được cấp trên tín nhiệm, tạo mọi điều kiện để hỗ trợ. Nhờ thế, sự nghiệp của Sửu phất lên cực nhanh, thăng chức tăng lương liên tục trong thời gian ngắn.

Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, thần tài nâng đỡ Sửu sẽ có năm mới đại phú đại quý, sung túc đủ đường. Vận may theo chân còn giúp Sửu có 3 ngày tới phơi phới hân hoan, nằm trên đống vàng khiến ai cũng hờn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ 1/1-10/1/2024: 3 tuổi tiền ùa vào nhà, trước Tết Giáp Thìn phát tài bất ngờ

Từ 1/1-10/1/2024: 3 tuổi tiền ùa vào nhà, trước Tết Giáp Thìn phát tài bất ngờ

3 con giáp may mắn nhất tuần này bạn sẽ tha hồ hốt lộc vào nhà, tài vận hưng thịnh, tiền tỷ trong tay.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 31 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 34 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 36 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 38 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 38 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề