Đúng 3 ngày tới (30/12): 3 con giáp phơi phới hân hoan, nằm trên đống vàng, năm 2024 sung sướng như tiên

Tiền ập xuống đầu, phú quý theo chân, phất lên như diều gặp gió chính là phúc phần dành cho những con giáp này!

Tuổi Tỵ

Là con giáp thông minh, bản lĩnh và biết tận dụng thời cơ để đổi đời nên dù sinh ra trong nghèo khó Tỵ cũng không đầu hàng số phận. Nỗ lực vươn lên, ý chí quật cường chính là chìa khóa mang lại thành công, tiền tài cho con giáp giàu có này.

Trong 3 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ Tỵ sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Đặc biệt, tử vi năm 2024 có nói, Tỵ chính là con giáp giàu sang bậc nhất, sung sướng như tiên trong năm mới này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước nên người tuổi Thìn khá may mắn trong công việc, cuộc sống và cả tình duyên. Dù sinh ra trong nhung lụa nhưng Thìn không ỷ lại vào những gì mình đang có, càng không dựa dẫm mẹ cha mà sớm tự khẳng định mình.

2023 là năm mang lại khá nhiều may mắn tài lộc cho Thìn, vậy nhưng, phải chờ đến năm Canh Tý 2024 đời Thìn mới lội ngược dòng ngoạn mục. Tiền ập xuống đầu, phú quý theo chân, phất lên như diều gặp gió chính là phúc phần Thìn xứng đáng nhận được.

Tuổi Sửu

Nổi tiếng là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó và dám nghĩ dám làm nên Sửu được cấp trên tín nhiệm, tạo mọi điều kiện để hỗ trợ. Nhờ thế, sự nghiệp của Sửu phất lên cực nhanh, thăng chức tăng lương liên tục trong thời gian ngắn.

Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, thần tài nâng đỡ Sửu sẽ có năm mới đại phú đại quý, sung túc đủ đường. Vận may theo chân còn giúp Sửu có 3 ngày tới phơi phới hân hoan, nằm trên đống vàng khiến ai cũng hờn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ 1/1-10/1/2024: 3 tuổi tiền ùa vào nhà, trước Tết Giáp Thìn phát tài bất ngờ 3 con giáp may mắn nhất tuần này bạn sẽ tha hồ hốt lộc vào nhà, tài vận hưng thịnh, tiền tỷ trong tay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ung-3-ngay-toi-3012-3-con-giap-phoi-phoi-han-hoan-nam-tren-ong-vang-nam-2024-sung-suong-nhu-tien-640720.html