Đúng 3 ngày tới (26, 27 và 28/6): 3 con giáp được Phật Bà Quan Âm che chở, làm ăn phát tài phát lộc, sớm mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 25/06/2023 21:12

Theo tử tháng 6/2023, ngày mới của những con giáp sau có bước chuyển mình không ngờ.

Tuổi Thìn 

Tử vi vui hôm nay ngày 26/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn không quá bận tâm chuyện tiền bạc. 

Công việc: Người tuổi Thìn trong công danh không có quá nhiều chuyện khó khăn, thuận lợi có quý nhân tương trợ. 

Tình cảm: Tình cảm không vướng bận, chuyện tình cảm cả hai được gia đình hai bên chấp nhận. 

Tài lộc: Thu nhập của bạn được cải thiện nhờ những thời gian bỏ ra đầu tư thông minh.  

Sức khỏe: Sức khỏe cần quan tâm mỗi ngày, không nên chủ quan.  

Đúng 3 ngày tới (26, 27 và 28/6): 3 con giáp được Phật Bà Quan Âm che chở, làm ăn phát tài phát lộc, sớm mua nhà tậu xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Đúng 3 ngày tới (26, 27 và 28/6): 3 con giáp được Phật Bà Quan Âm che chở, làm ăn phát tài phát lộc, sớm mua nhà tậu xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho hay từ ngày 26/6 đến 28/6/2023, tuổi Dậu công việc ổn thỏa, có công ăn việc làm ổn định, rạng danh, cha mẹ nở mày nở mặt nhưng cần lưu tâm đến sức khỏe nhiều hơn.

Khi quyết định buông bỏ hay hạ thấp cái tôi xuống, khi đặt mình vào vị trí của người khác, bản mệnh sẽ thấy mọi vấn đề đều có thể được giải quyết theo một cách tốt nhất. Những người đang muốn thăng chức, đổi việc càng khiêm tốn càng gặp may mắn, được người có địa vị quý mến vì sự thật thà, xởi lởi, chữ tín cao.

Tài lộc khởi sắc trong những ngày giữa tuần đến cuối tuần. Trong họa có phúc, dù sức khỏe không được tốt, dễ va vào tai nạn, kiện tụng nhưng lại kiếm được tiền, ăn nên làm ra. Chỉ cần thận trọng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc thì tuổi Dậu sẽ đại cát đại lợi, bình an vô sự.

Tuần mới, tuổi Dậu hãy quan tâm đến bản thân và những người mình thương yêu nhiều hơn thay vì bận tâm đến lời đàm tiếu của thiên hạ. Sống biết điều quá đôi khi lại bị xem thường, chỉ nên sống tốt với những người tốt với bản mệnh, còn bạn xã giao nên dẹp bớt.   

Đúng 3 ngày tới (26, 27 và 28/6): 3 con giáp được Phật Bà Quan Âm che chở, làm ăn phát tài phát lộc, sớm mua nhà tậu xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Vận hạn ngày mai, thứ Hai 26/06/2023 của 12 con giáp: 3 tuổi này tình cảm biến động, tiền tài hao hụt, công việc lúc lên lúc xuống, tai họa đôi khi ập đến bất ngờ

Vận hạn ngày mai, thứ Hai 26/06/2023 của 12 con giáp: 3 tuổi này tình cảm biến động, tiền tài hao hụt, công việc lúc lên lúc xuống, tai họa đôi khi ập đến bất ngờ

Theo tử vi 26/6, trong ngày mới, 3 con giáp sau có thể phải đối mặt với rất nhiều khó khăn bủa vây về tài lộc, công việc, tình cảm.

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