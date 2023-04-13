Đúng 3 ngày tới (15/4/2023): 3 con giáp THAY ĐỜI ĐỔI VẬN, trúng lộc phú quý, tiền tài đủ đầy chỉ cần lưu ý 1 điều sau

Tâm linh - Tử vi 13/04/2023 16:00

Tử vi tháng 4 của 12 con giáp cho thấy những con giáp sau vận đỏ như son, tài lộc cả ngày đến bất chợt, có nhiều niềm vui về chuyện tiền bạc.

TUỔI THÌN

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn khởi sắc rực rỡ ngay vào những ngày đầu tiên của tuần mới. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng mạng lưới khách hàng hoặc quy mô kinh doanh của mình.

Tiếc rằng mọi chuyện không tiến triển thuận lợi đến cuối tuần, đặc biệt là với người làm công ăn lương. Bạn cần chú ý giữ quan hệ hài hòa với đồng nghiệp và cấp trên, không nên buông lời khó nghe khi đang nóng nảy. Hành động thiếu kiểm soát có thể khiến mọi người có ấn tượng xấu về bạn.

Chuyện tình cảm khá lên bổng xuống trầm khi lứa đôi lúc thì ngọt ngào, lúc lại cãi vã vì những quan điểm không đồng nhất. Đôi bên cần lắng nghe và thông cảm cho những khác biệt của nhau nhiều hơn, đừng khăng khăng bắt người ấy tuân theo sự sắp đặt của mình.

Thêm vào đó, Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần xuất hành hoặc tham gia giao thông. Hãy luôn tuân thủ các quy tắc an toàn, không nên lái xe hoặc vận hành máy móc khi cơ thể đang mệt mỏi, nếu không dễ gặp phải sự cố đáng tiếc.

Đúng 3 ngày tới (15/4/2023): 3 con giáp THAY ĐỜI ĐỔI VẬN, trúng lộc phú quý, tiền tài đủ đầy chỉ cần lưu ý 1 điều sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI DẦN 

hực Thần xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Dần mang tới cho bạn những tín hiệu tích cực ở phương diện tài chính. Bản mệnh hãy nỗ lực hết sức nhé vì đây được cho là thời điểm may mắn về tài lộc của bạn, đầu tư dễ thắng lớn, tiền bạc thu về rủng rỉnh. 

Với sự thông minh, quyết đoán và độc lập của mình, bản mệnh này đang ngày càng tiến dần đến cái đích thành công hơn. Con giáp này biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã đề ra của mình. Đứng trước nhiều sự lựa chọn, tuổi Dần không nao núng, cân nhắc kỹ càng và tìm ra điều phù hợp với mình. 

Trong chuyện tình cảm, lời khuyên dành cho những chú Hổ là đã đến lúc bạn cần thay đổi các quan điểm cố hữu của mình về tình yêu. Nếu không thay đổi để thích nghi với thực tế thì chuyện tình cảm của bạn không thể phát triển tốt đẹp được.

Đúng 3 ngày tới (15/4/2023): 3 con giáp THAY ĐỜI ĐỔI VẬN, trúng lộc phú quý, tiền tài đủ đầy chỉ cần lưu ý 1 điều sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TỴ 

Tử vi hôm nay ngày 14/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ được gia đình đầu tư chỉn chu công việc kinh doanh.

Công việc: Công việc người tuổi Tý được gia đình đầu tư, khó khăn có gia đình giúp đỡ cùng bạn vượt qua trong giai đoạn khủng hoảng.  

Tình duyên: Tình cảm không có nhiều thay đổi lớn, giữa bạn và người ấy vẫn đang giữ trạng thái im lặng.  

Tài lộc: May mắn đến với bạn, được gia đình chu đáo sắm sửa cho nhiều món đồ.    

Sức khỏe: Chăm sóc bản thân bằng những thông tin chính thông, hữu ích tốt cho sức khỏe của bạn và gia đình. 

Đúng 3 ngày tới (15/4/2023): 3 con giáp THAY ĐỜI ĐỔI VẬN, trúng lộc phú quý, tiền tài đủ đầy chỉ cần lưu ý 1 điều sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Bà cho lộc đúng ngày 15/4: 3 con giáp hễ mua số là trúng, "cải mệnh" đổi đời, bước đến đâu sa hố vàng đến đó, phất như bão mùa đông

Bà cho lộc đúng ngày 15/4: 3 con giáp hễ mua số là trúng, "cải mệnh" đổi đời, bước đến đâu sa hố vàng đến đó, phất như bão mùa đông

Dự đoán những người tuổi này không cần quá mất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành công việc còn tồn đọng trước đó. Ngoài ra, bản mệnh biết cách tận dụng thế mạnh của mình để biến khó khăn thành cơ hội

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