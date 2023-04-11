Đúng 3 ngày tới (14/4/2023): 3 con giáp sau Hồng Phúc trời ban, tay trái ôm VÀNG, tay phải lượm BẠC, trúng số đổi mệnh, đếm tiền mỏi tay

Tử vi hôm nay ngày 12/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hôm nay tích cực đón nhận nhiều tài lộc từ tư tưởng tiến bộ.

Tình duyên: Người tuổi Dần tình duyên vận trình chưa có nhiều thay đổi, bản tính hơi nóng nảy khó tìm được người thích hợp.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần hiểu và nắm kiến thức chuyên môn cao, có góc nhìn đa chiều phát triển công việc đúng hướng.

Tài lộc: Tư tưởng tiến bộ, biết cách kiếm tiền từ nhiều nguồn, tài lộc thuận lợi đến bất chợt.

Sức khỏe: Chăm chỉ rèn luyện thể chất, làm việc nên dành vài phút thư giãn, thoải mái đầu óc.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI THÌN

Tử vi vui hôm nay ngày 12/4/2023 của 12 con giáp cho thấy công việc của con giáp tuổi Thìn có bước chuyển mình đáng kể, những nỗ lực và cống hiến của bạn trong suốt thời gian qua đều được ban lãnh đạo ghi nhận và trả công xứng đáng. Vận trình tài chính tốt xấu đan xen, nhưng cũng đừng vội lo lắng bởi những khó khăn mà bản mệnh gặp phải chỉ là nhất thời, sớm qua ngay thôi. Tuổi Thìn độc thân đón nhận niềm vui lớn, người ấy cuối cùng cũng đã chịu mở lòng và đón nhận tình cảm của con giáp này.

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn chậm lại, đối diện với thách thức về kinh tế, khó khăn về nguồn đầu tư.

Tình duyên: Tình cảm cả hai đối diện với nhiều trở ngại, kiên trì cùng nhau sẽ vượt qua.

Tài lộc: May mắn không đến với những ai lười nhác, không chịu khó làm việc.

Sức khỏe: Sử dụng thuốc nhớ hỏi ý kiến bác sĩ chuyên môn cao.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI MÃO

Công việc: Trong công việc, dù lượng công việc mà tuổi Mão phải đảm nhận trong thời gian này không hề ít nhưng may mắn có Chính Ấn soi đường chỉ lối, giúp bạn bình tĩnh, tự tin, nhìn ra những cơ hội tiềm tàng mà người khác không thấy được, từ đó gặt hái thành công.

Tình cảm: Ngũ hành tương xung có thể là nguyên nhân khiến bạn và người ấy có những mâu thuẫn và xung đột bất ngờ, khiến cho cả hai đều cảm thấy tổn thương vì không được đối phương thông cảm và thấu hiểu cho. Tình cảm vì thế có thể sẽ phải đối mặt với sự rạn nứt.

Tài vận: Vấn đề tài chính không còn là nỗi lo, miễn bạn có thể kiểm soát được thói quen chi tiêu của mình thì chuyện tiền bạc sẽ không còn là yếu tố cản trở bạn.

Cẩn trọng: Tâm trạng uể oải, thường hay suy nghĩ tiêu cực do ảnh hưởng của Thương Quan.

Tuổi Tân Mão: Khối lượng công việc lớn nhưng vẫn bình tĩnh và tự tin đối mặt.

Tuổi Quý Mão: Đôi lứa có những mâu thuẫn và xung đột bất ngờ.

Màu sắc vượng vận: Xanh rêu

Quý nhân: Hợi, Dần, Mùi

Con số may mắn: 5, 21

Ảnh minh họa: Internet

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