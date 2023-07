Đúng 3 ngày cuối tuần (13 - 15/1), 3 con giáp hứng mưa lộc trời, gặp hung hóa cát, trả sạch nợ nần, bứt phá, thành công như rồng phượng

Tử vi trong 3 ngày cuối tuần, có 3 con giáp này may mắn hơn người làm việc gì cũng thuận lợi may mắn đón Tết ấm no.

Con giáp tuổi Dậu Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu trời sinh tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, vui vẻ và nhiệt tình. Cũng bởi vậy mà chòm sao này vượng vận quý nhân, luôn nhận được những lời khuyên, sự giúp đỡ trong công việc. Trong 3 ngày cuối tuần, con giáp này có vận trình sự nghiệp ngày càng phát đạt. Con giáp tuổi Dậu có tài lộc nở rộ, công việc hanh thông thuận lợi. Người tuổi này dẫu có gặp thăng trầm, hoạn nạn cũng có quý nhân giúp đỡ. Cuối cùng thì vận rủi qua đi, vận may gõ cửa nhà, người tuổi này ngày càng thành đạt trong công việc. Những nỗ lực của họ đều được đền đáp xứng đáng. Trong 3 ngày cuối tuần, con giáp này có vận trình sự nghiệp ngày càng phát đạt. Ảnh minh họa: Internet Con giáp tuổi Tỵ Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ giỏi đối nhân xử thế, cả đời làm việc thiện. Trong 3 ngày cuối tuần, họ sẽ gặp được những người bạn tốt, phúc khí dồi dào. Trong công việc, con giáp này làm việc chăm chỉ, không ngại khó khăn, gian khổ. Đặc biệt, con giáp này có tinh thần cầu tiến trong công việc. Họ không ngừng học hỏi, nỗ lực để thể hiện bản thân. Nhờ nhận được năng lượng tích cực của sao tốt, người tuổi Tỵ có nhiều cơ hội thăng tiến, thành công tại nơi làm việc, nhất là với những người tuổi Tỵ đang làm công việc tại lĩnh vực sáng tạo hay công việc văn thư. Với những người đang muốn thay đổi công việc, họ cũng nhận được những lời mời phỏng vấn. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, tinh thần tích cực, lạc quan nên sẽ thu về thành quả xứng đáng. Trong 3 ngày cuối tuần, họ sẽ gặp được những người bạn tốt, phúc khí dồi dào. Ảnh minh họa: Internet Con giáp tuổi Sửu Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu chăm chỉ, thật thà, không ăn nói hai lời. Họ sống ngay thẳng, không dùng mánh khỏe để lấy lòng người khác và giỏi xử lý các mối quan hệ. Cũng bởi vậy mà con giáp này có thể gặp gỡ nhiều quý nhân trong 3 ngày cuối tuần. Nhờ vận trình thăng hoa nên con giáp này có thể kiếm tiền từ những "mối" khác nhau. Con giáp này có thể cân nhắc bắt đầu sự nghiệp kinh doanh hoặc chí ít cũng là việc kinh doanh thời vụ để kiếm thêm thu nhập. Qua những mối quan hệ tích lũy bấy nay, tuổi Sửu được có cơ hội hợp tác làm ăn, phất lên trong thấy. Người làm công ăn lương cũng mát tay buôn bán, thu nhập tăng lên, đón Tết no ấm. Trong 3 ngảy cuối tuần, tuổi Sửu phất lên trông thấy, thu nhập tăng lên, đón Tết no ấm. Ảnh minh họa: Internet