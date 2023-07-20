Đúng 3 ngày cuối tháng 7/2023: 3 con giáp vô cùng hanh thông, nhiều dự án mới đạt thành quả, cơ hội thăng tiến nằm trong tầm tay, tài chính dồi dào, tình cảm khởi sắc

Người tuổi Tỵ khó có thể làm việc một cách ổn định khi gặp liên tục các vấn đề từ môi trường xung quanh làm bạn bị phân tâm. Không chỉ là những sự cố với thiết bị, mà còn từ đồng nghiệp và sự cạnh tranh với đối thủ.

Đây là thời gian, tuổi Tỵ trải qua đầy thử thách. Để tạo nên một mối quan hệ tình cảm êm đẹp, bạn cần học cách thông cảm và dung túng cho người kia. Không ai là hoàn hảo, bao gồm cả chính bạn. Mọi vấn đề đều có thể được giải quyết nếu cả hai bên biết nhường nhịn và thông cảm cho nhau.

Người tuổi Ngọ cần cẩn thận trước nguy cơ kẻ tiểu nhân rình rập tìm cớ hãm hại. Hãy luôn giữ vững định hướng của mình, đừng vội tin theo lời bàn ra tán vào của người khác kẻo vướng sai lầm. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng cần hết sức thận trọng trong ngày hôm nay, nếu không, công sức suốt bấy lâu của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Tốt nhất, bạn chỉ nên thực hiện các dự án còn dang dở, chớ vội bắt tay vào những lĩnh vực mới.

Mộc sinh Hỏa, người độc thân đào hoa vượng nếu tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ. Bạn có thể gặp được một người tâm đầu ý hợp với mình, đôi bên sẽ nhận ra đối phương có nhiều quan điểm phù hợp với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi dù ở nhà cũng phải ôm thêm việc về làm, đi làm thì bị người khác gây khó dễ. Ức chế nhưng con giáp này không thích nói ra vì nói ra chỉ có mình là người chịu thiệt nhất mà thôi. Vận tiền bạc cũng lận đận, tuổi Mùi làm không đủ tiêu lại còn hay gặp thành phần lì lợm không chịu trả nợ. Nhiều người đang nghi ngờ có người chơi xấu hoặc lấy trộm tiền của mình nhưng chưa tìm ra bằng chứng.

Vận trình tình cảm có phần ảm đạm. Không phải là bản mệnh quá khó tính, chỉ là không có thời gian để tiếp chuyện người không phù hợp. Một số người còn không muốn tiếp thêm khách vào nhà vì muốn có ngày nghỉ bình yên.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm