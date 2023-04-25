Đúng 3 ngày cuối tháng 4 dương: 3 con giáp may mắn liên tục, vơ hết lộc trời đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 17:08

Tương lai gần, các con giáp tuổi này có nhiều tín hiệu tích cực hơn trong cuộc sống. Người tuổi này không chỉ gặp may mắn, được thần tài gõ cửa mà còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Tuổi Mão

Đúng 3 ngày cuối tháng 4 dương: 3 con giáp may mắn liên tục, vơ hết lộc trời đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này thường có tính cách trong sáng, tốt bụng, suy nghĩ tích cực và lạc quan. Điều này có thể khiến họ vô tình bị đối xử thua thiệt, rơi vào những hoàn cảnh khó xử, nhưng đồng thời, đó cũng là điểm sáng để tạo dựng thiện cảm với người khác. Nhờ vậy, họ có thể "gặp dữ hóa lành", mọi sự vẫn phát triển thuận buồm xuôi gió. ‏

‏Người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, có môi trường phát triển đặc biệt thuận lợi, bước chân ngày càng vững vàng. Về mặt tài chính, đây là thời điểm để họ nhận được nhiều hơn những cơ may về tài lộc. Tuy nhiên bản mệnh vẫn nên tiết kiệm thay vì chi tiêu hoang phí.‏

‏Tương lai, họ làm ăn ngày càng phát đạt, thu lợi nhuận lớn và xua đuổi mọi áp lực và những điều phiền muộn trong cuộc sống. 

Tuổi Dậu

Tương lai gần, con giáp tuổi Dậu có nhiều tín hiệu tích cực hơn trong cuộc sống. Người tuổi này không chỉ gặp may mắn, được thần tài gõ cửa mà còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Kết hợp với năng lực và nguồn năng lượng tích cực của bản thân, tuổi Dậu càng dễ phát tài phát lộc, thăng quan tiến chức trong dịp cuối tháng.

Khi vận may kéo đến, hãy cố gắng nắm lấy cơ hội của mình. Đây là thời điểm bạn có thể nghĩ lớn, làm lớn, thực hiện những dự định mình đang ấp ủ bấy lâu nay. Vận hạn tốt lên nên bạn hoàn toàn có thể cải thiện cuộc sống, giúp bản thân hạnh phúc.

Tuổi Dần 

Đúng 3 ngày cuối tháng 4 dương: 3 con giáp may mắn liên tục, vơ hết lộc trời đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để trở thành con giáp phát tài, người tuổi Dần sẽ phải khá quay cuồng với những kế hoạch lớn nhỏ. Bạn thường xuyên phải chạy đôn chạy đáo lo liệu công việc cho kịp tiến độ lại vừa phải đảm bảo cả chất lượng như yêu cầu, cũng nhờ vậy, kết quả cuối cùng chắc chắn không khiến bạn thất vọng.

 

Một số người có thể sẽ bị điều động, cử đi công tác hay hay giải quyết công việc ở hiện trường. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thử thách không nhỏ với bạn. Bạn hãy làm việc một cách nghiêm túc, có như vậy thì lãnh đạo sẽ dành cho bạn một khoản thưởng nóng rủng rỉnh để khích lệ tinh thần. 

 

Chuyện làm ăn của con giáp này trong khoảng đầu tuần khá tốt. Quý nhân sẽ chỉ cho bản mệnh đường đi nước bước phù hợp để tránh mắc phải sai lầm không đáng có. 

 

Thêm vào đó, bạn còn nắm bắt được xu thế thị trường và nhu cầu của khách hàng nên dễ trở thành người dẫn đầu xu hướng, tiền kiếm được cũng nhiều hơn hẳn các đối thủ.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Hồng phúc tề thiên: 4 tuổi không thành tỷ phú cũng là đại gia, giàu bất chấp sau Lễ 30/04 tới

Hồng phúc tề thiên: 4 tuổi không thành tỷ phú cũng là đại gia, giàu bất chấp sau Lễ 30/04 tới

Những người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, hàng về hôm trước thì hôm sau đã bán hết. Nhờ làm việc có tài, có tâm nên họ sớm đạt được thành tựu, thu nhập tăng lên, tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm linh tử vi 3 con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 53 phút trước
Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Tâm sự 59 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy