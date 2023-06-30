Đúng 3 ngày đầu tháng 7/2023: 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc hanh thông, thu nhập đều đều, cuộc sống giàu sang phú quý, vận may ập đến khiến đời vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 30/06/2023 21:45

3 con giáp may mắn này làm đâu thắng đó, thu nhiều tiền của. Bản mệnh được ơn trên ban phước nên nhanh chóng trở nên giàu có, cuộc sống an yên, viên mãn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể gặp gỡ được với đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Việc hợp tác diễn ra suôn sẻ giúp bạn nhanh chóng kiếm được tiền về đầy túi. Với người làm lãnh đạo, bạn động viên mọi người cùng cố gắng làm việc, thậm chí dù có người làm sai đi nữa, bạn không những không trách móc nặng lời mà còn chỉ ra lỗi sai cho người đó. Chính nhờ vậy, bạn ngày càng được nhiều người tôn trọng.
 

Hỏa sinh Thổ, người độc thân cũng đã sẵn sàng bước chân vào một mối tình mới. Bạn quyết định để những tổn thương trong quá khứ lại phía sau lưng và dành cơ hội cho những người chân thành với mình.

Đúng 3 ngày đầu tháng 7/2023: 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc hanh thông, thu nhập đều đều, cuộc sống giàu sang phú quý, vận may ập đến khiến đời vui phơi phới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi được nhắc nhở nên tập trung vào chất lượng công việc hơn là cứ mải mê chạy theo số lượng. Bởi nếu không bản mệnh còn có thể tốn nhiều công sức và thời gian để khắc phục những sai sót nửa chừng. Con giáp này cũng có thể nhờ tới sự giúp đỡ của đồng nghiệp, đừng vì ngại mà không dám chia sẻ công việc. Tình trạng quá tải công việc bao giờ cũng mang lại mệt mỏi. Vì thế cần biết phân phối công việc, chia sẻ cho các đồng nghiệp cùng giải quyết.

Về tình cảm, vợ chồng bất hòa khiến cho không khí gia đình chùng xuống. Công việc bận rộn ngày càng đẩy hai người ra xa nhau dù cả hai vẫn ở bên nhau. Mối quan hệ thiếu có sự giao tiếp tình cảm, mượn cớ công việc để không phải đối mặt với nhau thì sớm muộn gì cũng rạn vỡ.

Đúng 3 ngày đầu tháng 7/2023: 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc hanh thông, thu nhập đều đều, cuộc sống giàu sang phú quý, vận may ập đến khiến đời vui phơi phới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bạn rất dễ để đầu óc trên mây do còn nhiều mối bận tâm khác. Có lẽ con giáp này nên cẩn trọng hơn trong cách làm việc của mình để tránh những sai sót có thể trở thành thứ để kẻ xấu lợi dụng. Về tài lộc, hôm nay cũng không phải là lúc mà tuổi này gặp may ở vấn đề tài chính. Thậm chí với thói quen tiêu xài như hiện tại thì có lẽ tuổi Thân còn cách rất xa mới đến độ tiền bạc tiêu xài rủng rỉnh, mua sắm không cần nhìn giá như mong muốn. 

May mắn Kim được Thổ dưỡng, chuyện tình cảm của bạn có bước tiến triển rõ ràng khi người độc thân có thể tìm được tình yêu đích thực của mình. Hãy cứ sống thật với lòng mình, bạn có sức hút mà không ai có thể bắt chước được, tự tin vào bản thân mình và vẻ đẹp của bạn tự khắc sẽ tỏa sáng trước mắt người khác phái.

Đúng 3 ngày đầu tháng 7/2023: 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc hanh thông, thu nhập đều đều, cuộc sống giàu sang phú quý, vận may ập đến khiến đời vui phơi phới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

HƯỞNG LỘC TRỜI BAN: 3 con giáp bứt phá tốt nhất trong tháng 7/2023, gặt hái nhiều thành công, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống rất viên mãn đủ đầy khiến người khác phải ghen tị

HƯỞNG LỘC TRỜI BAN: 3 con giáp bứt phá tốt nhất trong tháng 7/2023, gặt hái nhiều thành công, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống rất viên mãn đủ đầy khiến người khác phải ghen tị

Thời điểm tháng 7/2023 này, những con giáp dưới đây sẽ giành được vô số thắng lợi, tài lộc thu về mỏi tay. Liệu bạn có nằm trong số đó?

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 3 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 3 giờ 31 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 4 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng