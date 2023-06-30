Đúng 3 ngày đầu tháng 7/2023: 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc hanh thông, thu nhập đều đều, cuộc sống giàu sang phú quý, vận may ập đến khiến đời vui phơi phới

Người tuổi Ngọ có thể gặp gỡ được với đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Việc hợp tác diễn ra suôn sẻ giúp bạn nhanh chóng kiếm được tiền về đầy túi. Với người làm lãnh đạo, bạn động viên mọi người cùng cố gắng làm việc, thậm chí dù có người làm sai đi nữa, bạn không những không trách móc nặng lời mà còn chỉ ra lỗi sai cho người đó. Chính nhờ vậy, bạn ngày càng được nhiều người tôn trọng.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân cũng đã sẵn sàng bước chân vào một mối tình mới. Bạn quyết định để những tổn thương trong quá khứ lại phía sau lưng và dành cơ hội cho những người chân thành với mình.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi được nhắc nhở nên tập trung vào chất lượng công việc hơn là cứ mải mê chạy theo số lượng. Bởi nếu không bản mệnh còn có thể tốn nhiều công sức và thời gian để khắc phục những sai sót nửa chừng. Con giáp này cũng có thể nhờ tới sự giúp đỡ của đồng nghiệp, đừng vì ngại mà không dám chia sẻ công việc. Tình trạng quá tải công việc bao giờ cũng mang lại mệt mỏi. Vì thế cần biết phân phối công việc, chia sẻ cho các đồng nghiệp cùng giải quyết.

Về tình cảm, vợ chồng bất hòa khiến cho không khí gia đình chùng xuống. Công việc bận rộn ngày càng đẩy hai người ra xa nhau dù cả hai vẫn ở bên nhau. Mối quan hệ thiếu có sự giao tiếp tình cảm, mượn cớ công việc để không phải đối mặt với nhau thì sớm muộn gì cũng rạn vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bạn rất dễ để đầu óc trên mây do còn nhiều mối bận tâm khác. Có lẽ con giáp này nên cẩn trọng hơn trong cách làm việc của mình để tránh những sai sót có thể trở thành thứ để kẻ xấu lợi dụng. Về tài lộc, hôm nay cũng không phải là lúc mà tuổi này gặp may ở vấn đề tài chính. Thậm chí với thói quen tiêu xài như hiện tại thì có lẽ tuổi Thân còn cách rất xa mới đến độ tiền bạc tiêu xài rủng rỉnh, mua sắm không cần nhìn giá như mong muốn.

May mắn Kim được Thổ dưỡng, chuyện tình cảm của bạn có bước tiến triển rõ ràng khi người độc thân có thể tìm được tình yêu đích thực của mình. Hãy cứ sống thật với lòng mình, bạn có sức hút mà không ai có thể bắt chước được, tự tin vào bản thân mình và vẻ đẹp của bạn tự khắc sẽ tỏa sáng trước mắt người khác phái.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm