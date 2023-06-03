Đúng 3 ngày 4,5,6/6/2023 BỒ TÁT CHE CHỞ: 3 con giáp có nguồn thu nhập tăng vù vù và sinh sôi nảy nở không ngừng, cơ hội thành công trong công việc, phú quý trăm bề

Tuổi Thân cần hết sức đề phòng với nguy cơ mất mát tiền bạc. Đi đâu cũng phải chú ý đồ đạc, tư trang thật cẩn thận. Bên cạnh đó, cũng nên chi tiêu hợp lý, không nên hoang phí, vung tay quá trán mà vượt khỏi khả năng chi trả của mình.

Tuổi Thân còn có thể gặp phải những sự cố ngoài ý muốn, mâu thuẫn với người thân chỉ vì những chuyện không đáng có. Một phần là do con giáp này không kiểm soát được cảm xúc của mình nên đã buông ra những lời nói thiếu suy nghĩ, khiến cho mối quan hệ rơi vào bế tắc.

Tuổi Dậu có thể gặp phải những rắc rối trong công việc, mà chuyện tình cảm cũng có vấn đề. Có lẽ bản mệnh cần tĩnh tâm lại để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt liên quan đến công việc và cuộc sống của mình. Trong công việc, dường như con giáp này rất dễ mất tập trung, lơ là. Nguyên do có thể là bởi tuổi Dậu có nhiều mối quan tâm khác bên ngoài nên tinh thần không chu toàn cho mọi việc như mong muốn. Đây cũng là lý do gây ra sai sót, ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ và thanh danh của bản mệnh.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ của con giáp này và một nửa của mình không được suôn sẻ. Bản mệnh có những suy nghĩ của riêng mình, muốn đối phương phải tôn trọng, nhưng đối phương lại khăng khăng muốn bản mệnh nghe theo, nên mâu thuẫn xảy ra là điều tất yếu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh nhờ tính cách cởi mở và chân thành. Bạn thậm chí gặp được quý nhân trong ngày hôm nay và đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội quý báu. Vì thế, hãy tin tưởng hơn vào bản thân và nắm bắt những thời cơ đã xuất hiện ngay trước mắt. Tất nhiên, chẳng thành công nào đến với bạn dễ dàng, song công lao bạn bỏ ra sẽ giúp bạn gặt hái được thành quả xứng đáng.



Tiếc rằng Mộc khắc Thổ, con giáp này cần đặt mình vào vị trí của nửa kia nhiều hơn, chớ nên hành xử một cách ích kỉ. Có những điều bản mệnh tưởng là tốt, song đó lại không phải là điều đối phương thực sự mong muốn đâu.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm