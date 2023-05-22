Đúng 3 ngày 23, 24 và 25/5/2023: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố đặc biệt, vạn sự hanh thông, phát lộc đầy nhà, toàn gia đắc lộc, cả nhà vạn sự như ý, sự nghiệp hưng thịnh

Công việc của tuổi Dần có Thiên Tài thì phát triển khá nhanh nhưng cũng dễ thụt lùi nhanh. Người nào có nghề tay trái thì ăn nên làm ra, được khách hàng ủng hộ nhưng chớ tự mãn nhé. Tài lộc thì có biến động nhưng theo hướng tiêu cực vì cục diện Mộc khắc Thổ. Đừng ham cày cuốc quá nhiều kẻo lại sinh bệnh nặng. Tiền thuốc quá tiền lương, làm việc chăm chỉ thì không ai chê trách nhưng Dần cần có thời gian nghỉ ngơi.

Vận tình cảm nhờ Tam Hợp chỉ đường dẫn lối nên rất xán lạn. Quan hệ xã giao ngon lành, dễ mà có quý nhân giúp sức cho Dần. Tình yêu đôi lứa cũng tốt đẹp, 2 bên không có khúc mắc nào còn tồn đọng.

Tuổi Mão có thể yên tâm hoàn thành các kế hoạch công việc của mình mà không gặp bất cứ sự cản trở nào. Vận quý nhân vượng cũng giúp con giáp này không phải bôn ba vất vả quá nhiều, tuy nhiên vẫn nên thể hiện sự chăm chỉ tích cực để không mang tiếng dựa hơi. Chính Tài giúp vận tài lộc tăng tiến, người kinh doanh buôn bán hái ra tiền, các dự định đầu tư cũng có thể tranh thủ thực hiện ngay trong ngày cát khí vượng như hôm nay. Tuy nhiên, nếu bạn không có cách quản lý tài chính khoa học, cứ tiêu pha không kiêng kị thì bao nhiêu cũng hết.

Tình duyên có phần khởi sắc, người độc thân nhận được không ít tín hiệu theo đuổi từ người khác phái. Bản mệnh dù là nam hay nữ thì đều có sức hấp dẫn đáng nể khiến người khác phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với mình. Người đã có đôi thì nên thận trọng trước các cám dỗ có thể đe dọa hạnh phúc hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn có phần cứng nhắc, khó thở. Dù đang làm chức vụ nào thì con giáp này cũng nên mềm mỏng một chút để công việc có đường phát triển. Nhiều tài mà không có tâm thì vô dụng. Là người tài giỏi nên tiền tài ổn định, thêm vào đó tuổi Thìn lại quản lý giỏi và không có xui xẻo nào xảy đến trong ngày. Nỗi đau mất tiền mất của từ trước phần nào nguôi ngoai và bản mệnh đang có động lực để bước tiếp, coi như của đi thay người.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, con giáp này dễ có cãi nhau, xô xát giữa tuổi Thìn với bạn bè, hàng xóm. Người có gia đình hãy để mắt đến người kia, cẩn thận có kẻ thứ ba cố tình phá hoại hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm