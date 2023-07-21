Đúng 3 ngày 22, 23 và 24/7: 3 con giáp bước qua nạn Tam Tai “đạp trúng mỏ vàng”, càng nỗ lực cuộc sống càng viên mãn

Tâm linh - Tử vi 21/07/2023 21:53

Trong thời điểm này những con giáp dưới đây sẽ cầu tài đắc tài, công danh, tình duyên đều lên chạm nóc.

 

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết những người tuổi Sửu chăm chỉ, trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Sửu có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Trong thời điểm này, con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Ngoài ra, người tuổi Sửu cũng là những con giáp rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Sửu sẽ đến bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Sửu cũng được nâng cao.

Đúng 3 ngày 22, 23 và 24/7: 3 con giáp bước qua nạn Tam Tai “đạp trúng mỏ vàng”, càng nỗ lực cuộc sống càng viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn thông minh, lanh lợi và biết ứng xử trong cuộc sống. Họ là những người biết nhìn xa trông rộng, không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội thăng tiến và xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Người tuổi Tý không để mình phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, họ luôn chủ động trong cuộc sống và công việc thường ngày.

Đúng 3 ngày 22, 23 và 24/7: 3 con giáp bước qua nạn Tam Tai “đạp trúng mỏ vàng”, càng nỗ lực cuộc sống càng viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, tuổi Tý cũng đã phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng nhờ bản lĩnh vốn có mà họ tự thân vượt qua một cách ngoạn mục. Trong tuần mới tới đây, những người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt trên phương diện tài chính sẽ có được nhiều điều bất ngờ. Tuổi Tý thường không phải lo lắng về vật chất quá nhiều, chỉ cần họ cẩn thận và phát huy mọi thế mạnh của mình thì không bao giờ sợ nghèo đói, cực khổ.

Tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ thường gây ấn tượng với người khác nhờ sự ngay thẳng, thật thà. Trong cuộc sống, bạn sẵn sàng giúp đỡ những người khác mà không toan tính thiệt hơn. Người tuổi Ngọ thường giữ chữ tín, không vì lợi nhuận nhỏ nhặt trước mắt mà đánh mất đi danh dự, phẩm giá của bản thân mình.

Đúng 3 ngày 22, 23 và 24/7: 3 con giáp bước qua nạn Tam Tai “đạp trúng mỏ vàng”, càng nỗ lực cuộc sống càng viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, người tuổi Ngọ rất chăm chỉ, chịu khó làm ăn. Được Thần Tài ban lộc nên người tuổi này làm kinh doanh buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng, ký được nhiều hợp đồng. Người làm công ăn lương thì công việc có nhiều bước đột phá, ngày càng vượng phát hơn. Nhờ nỗ lực, tâm huyết với công việc, bạn đạt được nhiều thành công, được cấp trên khen thưởng. Trong thời điểm này, cũng có rất nhiều cơ hội công việc đến với bạn. Nắm bắt được cơ hội tốt, con đường thăng tiến của người tuổi này ngày càng rộng mở, giúp bạn kiếm được bộn tiền.

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Đúng ngày 22/7: 3 con giáp vận thế cực đỏ ra đường sụt trúng hố vàng, giàu to sung túc, may mắn ngập lối

Đúng ngày 22/7: 3 con giáp vận thế cực đỏ ra đường sụt trúng hố vàng, giàu to sung túc, may mắn ngập lối

Cuộc sống của 3 con giáp dần khởi sắc, tài vận bùng nổ, tiền tài vào nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 22/7 tu vi ngay 23/7 tu vi ngay 24/7

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'