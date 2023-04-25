Đúng 2h2p ngày mai, thứ Tư 26/4/2023: 3 tuổi công việc nên thận trọng các mối quan hệ bất chợt đến, cẩn thận thị phi vây quanh, bất hòa với đồng nghiệp

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 22:54

Theo tử vi con giáp, những tuổi này cần đề phòng tai ương, vận xui, vận rủi không ngờ ập đến.

Tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 26/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay đạt thành quả cao trong sự nghiệp. 

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu không ngừng cố gắng, không ngừng phát huy thế mạnh bản thân. Giờ là lúc nhận thành cao.

Tình duyên: Tính cách nổi nóng của bạn dễ làm người ấy mỗi ngày xa cách bạn nhiều hơn.

Tài lộc: Sự nghiệp phát triển, tiền tài từ đó có nhiều hơn. 

Sức khỏe: Mỗi ngày nên dành hai phút rửa mặt, hạn chế bẩn bám.  

Đúng 2h2p ngày mai, thứ Tư 26/4/2023: 3 tuổi công việc nên thận trọng các mối quan hệ bất chợt đến, cẩn thận thị phi vây quanh, bất hòa với đồng nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi vui hôm nay ngày 26/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất hôm nay ăn diện khác biệt, nhiều người trầm trồ. 

Công việc: Vận trình công danh người tuổi Tuất đang đi đúng hướng, nhiều người tương trợ khi khó khăn.  

Tình duyên: Người tuổi Tuất khó mở lòng với những người đến với bạn, bạn luôn nghi ngờ bản thân không thể mang hạnh phúc cho người ấy. 

Tài lộc: Chi khoản tiền lớn cho mua sắm phụ kiện. 

Sức khỏe: Sử dụng các loại ranh xanh, sạch không chứa chất bảo quan.

Đúng 2h2p ngày mai, thứ Tư 26/4/2023: 3 tuổi công việc nên thận trọng các mối quan hệ bất chợt đến, cẩn thận thị phi vây quanh, bất hòa với đồng nghiệp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 26/4/2023 hôm nay, tuổi Sửu may mắn hơn nhiều con giáp khác khi có thời gian rảnh để làm những việc mình thích. Người làm nghề tự do có thêm may mắn nhờ sự nhiệt tình và vui vẻ của mình khi giao tiếp với khách hàng.

Tuy nhiên trong ngày mới này, tuổi Sửu không nên tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè, có điềm mất tiền oan, mất tài sản cá nhân. Rảnh rỗi thì ở nhà đọc sách, học thêm kỹ năng mới, đừng đi ra ngoài nhiều.

Vận trình tình cảm không được như mong muốn. Con giáp này cảm thấy không ai lắng nghe những điều mình nói. Có vẻ như mọi người quá bận để nghe bản mệnh tâm sự nên đôi lúc khá tủi thân, lủi thủi một mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đúng 2h2p ngày mai, thứ Tư 26/4/2023: 3 tuổi công việc nên thận trọng các mối quan hệ bất chợt đến, cẩn thận thị phi vây quanh, bất hòa với đồng nghiệp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

 

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