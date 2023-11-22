Đúng 23h ngày 23/11, 3 con giáp may túi 3 gang đựng tiền, có số trở thành đại gia, phú quý bủa vây, đắc tài đắc lộc

Bước sang tháng 11/2023, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Đúng ngày mới 23/11, tài lộc tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu khát khao thành công.

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Dậu khó chịu khi việc sai với chủ ý của bạn.

Tình cảm: Bạn dễ tính với người yêu, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống.

Tài lộc: Bận tâm quá lớn đến tài chính.

Sức khoẻ: Căng thẳng, mệt mỏi, thường làm cho bạn mất ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 23/11/2023, công việc của tuổi Thân may mắn. Nhờ có người giúp nên vẫn tiến triển tốt, kịp tiến độ, hơn thế nữa kết quả nhận lại vô cùng khả quan. Người kinh doanh thì có nhiều khách mời ủng hộ, tính tình xởi lởi nên lúc nào cũng đông khách.

Vận tiền tài tươi sáng nên bản mệnh có thể tự tin với những khoản thu nhập phụ của mình. Bên cạnh đó con giáp này cũng có lộc ăn uống, hay được người khác biếu tặng, cho đồ ăn, quà cáp. Có đi thì cũng phải có lại, nên đối xử công bằng với những người giúp mình.

Tuổi Thân cũng không gặp phải xui xẻo trong chuyện tình cảm. Người đã có đôi thì nên cùng đối phương đi du lịch để hâm nóng tình yêu. Người có gia đình nhận tin tức liên quan đến con cái, đa phần là tin tốt, không có gì đáng lo.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.