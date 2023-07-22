Đúng 23/7/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, 99% trúng số độc đắc, không là tỷ phú cũng là đại gia năm Quý Mão

Tâm linh - Tử vi 22/07/2023 21:04

Tử vi tháng 7/2023 cho biết, 3 con giáp sau có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 23/7/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu vận dụng những kiến thức chuyên môn vào đời sống thực tiễn. 

Công việc: Người tuổi Sửu công việc rất bận rộn, dành thời gian học hỏi và phát triển bản thân trong môi trường khắc nghiệt

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu luôn cố gắng giữ gìn hạnh phúc cả hai, không để người khác xen vào. 

Tài lộc: Tài chính được cha mẹ ủng hộ và phát triển đúng hướng. 

Sức khỏe: Thường mỏi cổ vai gáy vì làm việc cường độ cao. 

Đúng 23/7/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, 99% trúng số độc đắc, không là tỷ phú cũng là đại gia năm Quý Mão - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Vận trình của người tuổi Mùi trong tháng mới nhìn chung có cát có hung, có thăng có trầm. Nếu bạn đang mong chờ một sự bùng nổ nhất định thì tháng này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp.

Sự nghiệp của tuổi này không có nhiều biến động đáng lo. Bạn có thể giữ được tâm lý vững vàng khi xử lý công việc được giao phó, ngày càng tạo dựng được uy tín trong mắt mọi người.

Tuy nhiên, tháng này bản mệnh có thể bị tiểu nhân cản trở, cướp đoạt công sức nếu không đủ tỉnh táo và sáng suốt. Thời điểm này, bản mệnh có thái độ khá dè dặt và bảo thủ trong các hoạt động đầu tư, tuy nhiên, vì may mắn có Thực Thần phù trợ mà bạn vẫn tìm được những cơ hội kiếm tiền đáng quý.

Tiếc là chuyện tình cảm cá nhân lại vẫn tồn tại khá nhiều vấn đề khiến bạn buồn lòng. Có người do quá mải mê với công việc, dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp mà bỏ bê, lạnh nhạt không quan tâm tới nửa kia. Người độc thân tuy có chút đào hoa, có người theo đuổi nhưng vẫn chưa thể tìm được tình yêu chân thành. Mọi thứ ở mức lưng chừng khiến bạn dần mất đi nhiệt tình trong việc tìm kiếm một nửa đồng hành.

Về phương diện sức khỏe, thể trạng của tuổi Mùi cũng chưa có nhiều cải thiện trong tháng này. Các triệu chứng bất thường có thể xuất phát từ nguyên nhân cơ thể lao lực do làm việc quá sức. Bản mệnh cần phải tăng cường tập luyện thể dục thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng sức đề kháng cho mình.

Đúng 23/7/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, 99% trúng số độc đắc, không là tỷ phú cũng là đại gia năm Quý Mão - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi 12 con giáp, ngày mới 23/7, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Họ không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà.

Tuy nhiên, con giáp tuổi Dậu lưu ý trong hai ngày tới cung tài vận không may vướng vào sao xấu nên không được tốt. Về sức khỏe cũng cần chú ý kẻo dễ bị cảm.

Đồng thời, đối với số ít người, tuổi Dậu không nên làm việc quá sức dễ vắt kiệt thể chất và tinh thần. Hãy ăn nhiều rau củ và hoa quả để tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe.

Đúng 23/7/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, 99% trúng số độc đắc, không là tỷ phú cũng là đại gia năm Quý Mão - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, Chủ Nhật 23/7/2023, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến lẫy lừng, xòe bàn tay hứng tiền, vận mệnh phất nhanh như diều gặp gió

Sau ngày mai, Chủ Nhật 23/7/2023, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến lẫy lừng, xòe bàn tay hứng tiền, vận mệnh phất nhanh như diều gặp gió

3 con giáp sự nghiệp thăng tiến lẫy lừng, xòe bàn tay hứng tiền, vận mệnh phất nhanh như diều gặp gió sau ngày 23/7.

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