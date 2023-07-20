Đúng 21h07 ngày 21/7: 3 con giáp may mắn ập vào nhà, tiền đắp thành đống, gia đạo yên vui, mọi việc thuận lợi, con đường thăng tiến mở rộng, hưởng thụ cuộc sống

Tâm linh - Tử vi 20/07/2023 00:33

Phương diện tài chính của 3 con giáp cũng đã có những nguồn thu nhập nhất định, ngày càng tăng thêm chứ không vơi đi.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra đúng như mong muốn. Bạn, người tuổi này, có khả năng hoàn thành các kế hoạch một cách hiệu quả và đúng tiến độ. Tinh thần làm việc sảng khoái và năng động giúp bạn đạt được vị trí mà ai cũng mong ước. Tuy nhiên, bạn có xu hướng tiêu tốn một khoản tiền khá lớn do tính mạo hiểm và sự liều lĩnh trong việc kinh doanh và đầu tư.

Vận trình tình cảm của bạn không mấy sáng sủa. Tính cách cứng đầu và cố chấp đã gây tổn thương cho đối phương . Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để khôi phục lại mối quan hệ tình cảm của bạn.

Đúng 21h07 ngày 21/7: 3 con giáp may mắn ập vào nhà, tiền đắp thành đống, gia đạo yên vui, mọi việc thuận lợi, con đường thăng tiến mở rộng, hưởng thụ cuộc sống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần gặt hái được những thành tích đáng mừng cho sự nghiệp. Bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội thăng tiến.

Với người làm ăn kinh doanh nay cũng là ngày cực kỳ may mắn khi bản mệnh làm quen được với nhiều đối tác triển vọng. Hãy nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, bạn sẽ nhanh chóng mở rộng được quy mô kinh doanh của mình và thu về lợi lớn.

Đúng 21h07 ngày 21/7: 3 con giáp may mắn ập vào nhà, tiền đắp thành đống, gia đạo yên vui, mọi việc thuận lợi, con đường thăng tiến mở rộng, hưởng thụ cuộc sống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của Mão cực kỳ khởi sắc. Những người làm công chức, làm quản lý, đang chờ kết quả thi cử hoặc xin việc sắp có tin vui. Lúc gặp nguy nan có người ra tay giúp đỡ, nên cảm ơn họ càng sớm càng tốt. Trên phương diện tài lộc, con giáp này cũng có thêm phần may mắn. Công việc, sự nghiệp, tiền bạc thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Dù là bạn bè tốt hay người quen thì tiền tài vẫn tính toán rõ ràng, người ta rất thích sự sòng phẳng ở bản mệnh.

Vận trình tình cảm tốt hơn bao giờ hết khi tuổi Mão vận dụng tối đa tài ăn nói của mình, mọi mặt thuận lợi nhờ cái miệng nhanh nhẹn. Những ai đang vấp phải rắc rối trong chuyện tình cảm hôm nay sẽ được giải quyết.

Đúng 21h07 ngày 21/7: 3 con giáp may mắn ập vào nhà, tiền đắp thành đống, gia đạo yên vui, mọi việc thuận lợi, con đường thăng tiến mở rộng, hưởng thụ cuộc sống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp 7 ngày từ 20-26/7: 3 con giáp có quý nhân trợ giúp, đi đúng hướng, cơ hội tăng tiến, tài lộc ào ạt đổ về nhà, mọi việc hanh thông, đào hoa nở rộ

Liên tiếp 7 ngày từ 20-26/7: 3 con giáp có quý nhân trợ giúp, đi đúng hướng, cơ hội tăng tiến, tài lộc ào ạt đổ về nhà, mọi việc hanh thông, đào hoa nở rộ

Đường công danh sự nghiệp cũng có nhiều tin vui, 3 con giáp được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian sắp tới rất lớn.

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