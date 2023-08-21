Đúng 21h hôm nay 21/8/2023: 3 con giáp có quý nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 21/08/2023 18:28

Trong thời gian tới, tài vận của 3 con giáp sau tăng lên nhanh chóng, buôn bán đắt hàng, giàu sang phú quý khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Thìn 

Tử vi vui hôm nay ngày 21/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay đang nhận nhiều việc, chú ý cân bằng công việc và sức khoẻ.

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn nhận nhiều việc cùng một lúc, nên chú ý cách phân bổ thời gian làm việc hợp lí, tránh những sai sót không đáng có.  

Tình duyên: Người tuổi Thìn không có tình cảm hạnh phúc, nên bạn thường là người chủ động mang lại hạnh phúc cho người khác.  

Tài lộc: Chưa có tài lộc còn những khó khăn, chú ý cách sử dụng tài chính vào việc cần thiết. 

Sức khỏe: Bạn đã biết cách chăm sóc cơ thể khi ở một mình.

Đúng 21h hôm nay 21/8/2023: 3 con giáp có quý nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Bản đồ tử vi định sẵn trong số 12 con giáp thì những người tuổi Sưu đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi Sửu thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Tử vi trong thời gian tới tài vận của con giáp tuổi Sửu tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. tuổi Sửu này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước. 

Đúng 21h hôm nay 21/8/2023: 3 con giáp có quý nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi tuần mới từ ngày 21/8 của 12 con giáp, tuổi Tỵ bớt khó khăn hơn hẳn, đặc biệt là nữ giới. Tuy nhiên đừng ngủ quên trong yên bình bởi hung vận vẫn đang rình rập, tuy nhiên nếu bản mệnh cứ sống bình ổn, không sân si thì không ai có thể làm khó được.

Công việc của tuổi Tỵ thuận lợi. Không gì bằng sự tự chủ của bản thân. Cầu người không bằng cầu mình, trông đợi người khác giúp đỡ thì khó lắm. Miễn bản mệnh cứ làm tốt việc của mình thì công việc sẽ đi lên, buôn bán đắt hàng, đừng nhờ vả ai hết.

Tài chính tuần này lộc dồn về những ngày cuối tuần. Có thể sẽ được trả lương sớm hơn dự định hoặc được thưởng nóng, tăng lương hoặc khách hàng ủng hộ nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên tuổi Tỵ nên hạn chế chi tiêu cho những món đồ đắt tiền, lúc khỏe mạnh để dành tiền cho lúc ốm đau.

Tình cảm thăng hoa, đặc biệt là nữ giới, khéo cư xử nên hay được mọi người để ý. Người độc thân dễ có mối làm quen mới qua lời giới thiệu từ người quen, nên cởi mở đón nhận. Người đã có đôi thì nhân duyên thắm nồng, vợ chồng hiểu ý nhau không cần phải nói nhiều.

Đúng 21h hôm nay 21/8/2023: 3 con giáp có quý nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12h trưa nay, thứ Hai (21/8/2023): 3 con giáp vận trình tương đối tốt, làm 1 hưởng 10, tình duyên đỏ thắm, sự nghiệp thăng tiến vù vù

Đúng 12h trưa nay, thứ Hai (21/8/2023): 3 con giáp vận trình tương đối tốt, làm 1 hưởng 10, tình duyên đỏ thắm, sự nghiệp thăng tiến vù vù

Những con giáp dưới đây vào ngày mới được cát tinh soi chiếu, công việc tiến triển tốt đẹp, xứng đáng có nhiều tài lộc.

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