Đúng 20h ngày 20/12/2023: 3 con giáp đổi đời lên hương, tài lộc rủng rỉnh, vạn sự hanh thông, hưởng hết phú quý của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 20:33

Đúng 20h ngày 20/12, 3 con giáp sau chuẩn bị lên đời đổi vận, mở mắt ra đã nằm trên biển tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 20/12/2023, tuổi Tuất phải hết sức cẩn thận. Người ta nói cách nhanh nhất để giàu chính là đi buôn, tuy nhiên không phải ai đi buôn cũng giàu. Thêm vào đó, khi áp lực công việc tăng cao, phải cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo động chạm đến người có chức quyền.

Vận tài lộc của tuổi Tuất bất ổn, không được vững chãi. Trong ngày này, bản mệnh nên giữ tiền hơn là chi tiền. Con giáp này nên ưu tiên việc tiết kiệm, đừng ham đầu tư kẻo sai lầm nối tiếp sai lầm. Ai đang cho vay tiền thì nên hối thúc người ta trả dần từ bây giờ kẻo mất tiền.

Vận trình tình cảm không được như ý. Con giáp này sống nặng tình nên hay chịu thiệt thòi trong mọi mối quan hệ. Những lời ra tiếng vào của người ngoài đủ khiến người trong cuộc phải chịu tổn thương.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Mão, Dần

Đúng 20h ngày 20/12/2023: 3 con giáp đổi đời lên hương, tài lộc rủng rỉnh, vạn sự hanh thông, hưởng hết phú quý của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi rất hòa nhã, dễ gần, tính tình luôn dĩ hòa vi quý. Thành tích về mọi mặt của họ đều rất xuất sắc.

Ngày mới 20/12, con giáp tuổi Hợi đã có sự thăng tiến đáng kể, xua tan đi những chán nản, u ám vì thất bại trong năm trước.

Họ không chỉ kiếm tiền tốt hơn, sự nghiệp khởi sắc mà những muộn phiền trong lòng cũng tan biến. Đối với con giáp này lợi nhuận thu về ổn định, đón nhiều niềm vui bất ngờ.

Người tuổi Hợi sẽ không phải lo lắng về các vấn đề trong tháng đầu tiên Âm lịch, rắc rối gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa.

Đúng 20h ngày 20/12/2023: 3 con giáp đổi đời lên hương, tài lộc rủng rỉnh, vạn sự hanh thông, hưởng hết phú quý của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 20/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu lo toan nhiều công việc, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. 

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu bận rộn với nhiều công việc, bạn tập trung vào những vấn đề lớn. 

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn khó gần, những ai đã tiếp xúc và thân thiết đều yêu mến.    

Tài lộc: Về mặt tài chính, hôm nay cẩn thận giữ tiền trong ví, nên kiểm tra đều đặn.

Sức khoẻ: Thói quen sinh hoạt cần thay đổi để cơ thể tốt hơn.

Đúng 20h ngày 20/12/2023: 3 con giáp đổi đời lên hương, tài lộc rủng rỉnh, vạn sự hanh thông, hưởng hết phú quý của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/12-31/12), 3 con giáp nghênh tài đón lộc, của cải vượng phát, công danh sáng chói, tiền bạc rủng rỉnh

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/12-31/12), 3 con giáp nghênh tài đón lộc, của cải vượng phát, công danh sáng chói, tiền bạc rủng rỉnh

Từ 20/12 đến 31/12, 3 con giáp sau vận may rạng ngời, phúc khí không ai bằng, lên hương như diều gặp gió.

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