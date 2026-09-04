Đúng 20h hôm nay, ngày 4/9/2026, 3 con giáp thu vận may - hút lộc trời, ngập ngụa trong biển vàng cát bạc, PHÚC KHÍ VÔ BIÊN, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 04/09/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào thu vận may - hút lộc trời, ngập ngụa trong biển vàng cát bạc, phúc khí vô biên, túi tiền rủng rỉnh vào đúng 20h hôm nay, ngày 4/9/2026, này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/9/2026, có lợi cho những bạn đang làm thêm, có công việc phụ vì Thiên Tài chiếu vận. Bạn lạc quan, phóng khoáng, nhưng dễ thiên về ba hoa nên hay hỏng việc. Tuổi này mà khiêm tốn và ít nói thêm chút nữa có lẽ sẽ may mắn hơn. Tình cảm thiên về gia đình nhiều hơn, đặc biệt là những người đang ở cạnh cha mẹ hoặc lập gia đình lần 2. Dù làm gì, ở đâu thì cũng nên khiêm nhường, bớt nóng giận thì sẽ được mọi người yêu quý ủng hộ.

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/9/2026, 3 con giáp thu vận may - hút lộc trời, ngập ngụa trong biển vàng cát bạc, PHÚC KHÍ VÔ BIÊN, túi tiền rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ hai hành Kim tương hòa nên đường tài lộc khá ổn định, không có nhiều khoản phát sinh trong ngày. Nếu đang làm dở việc gì thì cứ tiếp tục làm đừng bỏ dở giữa chừng kẻo hao hụt tiền bạc, thời gian.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/9/2026, sẽ mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Tuất nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/9/2026, 3 con giáp thu vận may - hút lộc trời, ngập ngụa trong biển vàng cát bạc, PHÚC KHÍ VÔ BIÊN, túi tiền rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên sự may mắn cũng có thể đi kèm với thử thách, khó khăn khi một vài người đồng nghiệp xung quanh tỏ thái độ ganh ghét, ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy bạn cần phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ việc gì, tốt nhất là chỉ nên làm nhiệm vụ của mình thôi.

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/9/2026, may mắn là có Tam Hợp chiếu sáng con đường tiền bạc nên Hợi không bị thất thu. Người làm ăn kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài, nhất là những người làm trong lĩnh vực ăn uống. Hợi cũng tỉnh táo trong chuyện nợ nần nên sẽ không cho bất cứ ai vay tiền.  

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/9/2026, 3 con giáp thu vận may - hút lộc trời, ngập ngụa trong biển vàng cát bạc, PHÚC KHÍ VÔ BIÊN, túi tiền rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thủy Mộc tương sinh là dấu hiệu cho thấy tình duyên của con giáp này đi lên. Khổ sở vất vả kiếm tiền không phải vì quá nghiện, quá yêu tiền mà vì muốn gia đình và bản thân sống sung sướng. Bạn làm gì cũng nghĩ đến người khác, luôn tỏa ra năng lượng ấm áp.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/9/2026, 3 con giáp Thần Tài phù trợ, vượt qua gian khổ, HÁI ĐƯỢC LỘC VÀNG, có lộc cực to, công danh mỹ mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/9/2026, 3 con giáp Thần Tài phù trợ, vượt qua gian khổ, HÁI ĐƯỢC LỘC VÀNG, có lộc cực to, công danh mỹ mãn

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào Thần Tài phù trợ, vượt qua gian khổ, hái được lộc vàng, có lộc cực to, công danh mỹ mãn vào đúng 20h hôm nay, ngày 1/9/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 38 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 38 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 38 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng