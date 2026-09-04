Đúng 20h hôm nay, ngày 4/9/2026, 3 con giáp thu vận may - hút lộc trời, ngập ngụa trong biển vàng cát bạc, PHÚC KHÍ VÔ BIÊN, túi tiền rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/9/2026, có lợi cho những bạn đang làm thêm, có công việc phụ vì Thiên Tài chiếu vận. Bạn lạc quan, phóng khoáng, nhưng dễ thiên về ba hoa nên hay hỏng việc. Tuổi này mà khiêm tốn và ít nói thêm chút nữa có lẽ sẽ may mắn hơn. Tình cảm thiên về gia đình nhiều hơn, đặc biệt là những người đang ở cạnh cha mẹ hoặc lập gia đình lần 2. Dù làm gì, ở đâu thì cũng nên khiêm nhường, bớt nóng giận thì sẽ được mọi người yêu quý ủng hộ.

Nhờ hai hành Kim tương hòa nên đường tài lộc khá ổn định, không có nhiều khoản phát sinh trong ngày. Nếu đang làm dở việc gì thì cứ tiếp tục làm đừng bỏ dở giữa chừng kẻo hao hụt tiền bạc, thời gian.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/9/2026, sẽ mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Tuất nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên sự may mắn cũng có thể đi kèm với thử thách, khó khăn khi một vài người đồng nghiệp xung quanh tỏ thái độ ganh ghét, ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy bạn cần phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ việc gì, tốt nhất là chỉ nên làm nhiệm vụ của mình thôi.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/9/2026, may mắn là có Tam Hợp chiếu sáng con đường tiền bạc nên Hợi không bị thất thu. Người làm ăn kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài, nhất là những người làm trong lĩnh vực ăn uống. Hợi cũng tỉnh táo trong chuyện nợ nần nên sẽ không cho bất cứ ai vay tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Thủy Mộc tương sinh là dấu hiệu cho thấy tình duyên của con giáp này đi lên. Khổ sở vất vả kiếm tiền không phải vì quá nghiện, quá yêu tiền mà vì muốn gia đình và bản thân sống sung sướng. Bạn làm gì cũng nghĩ đến người khác, luôn tỏa ra năng lượng ấm áp.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!