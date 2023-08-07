Đúng 2 ngày giữa tuần (9-10/8), 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, vận trình xuôi chèo mát mái, vận may mỉm cười, đếm tiền mệt nghỉ

Tâm linh - Tử vi 07/08/2023 10:52

Tử vi dự đoán vào 2 ngày giữa tuần (9-10/8), 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, vận trình xuôi chèo mát mái, vận may mỉm cười, đếm tiền mệt nghỉ.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần tài năng, bản lĩnh và đặc biệt dũng cảm. Họ có lý tưởng sống riêng, có mục tiêu lớn lao chứ không chịu sống tầm thường. Trong cuộc sống thường ngày, người tuổi này khá lãng mạn, dễ mềm lòng và giàu tình cảm.

Những con giáp tuổi Dần gặp nhiều may mắn, tài vận tăng cao. Người tuổi này sau nhiều khó khăn, vất vả đã nỗ lực không ngừng để vươn lên và đạt được thành quả đúng với mong đợi của bản thân.

Ngoài ra, con giáp này cũng được cấp trên trọng dụng, có thêm cơ hội để học tập nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm. Người tuổi này làm kinh doanh cũng đã thu hồi vốn, bắt đầu sinh lời. Dù gặp khó khăn, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh, không bao giờ từ bỏ mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Điều này rất đáng để khen ngợi.

Đúng 2 ngày giữa tuần (9-10/8), 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, vận trình xuôi chèo mát mái, vận may mỉm cười, đếm tiền mệt nghỉ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền lành, nhân hậu và bao dung. Từ lâu, họ đã được yêu mến bởi nét tính cách này. Con giáp tuổi Mão thông minh, dám theo đuổi đam mê và luôn mạnh mẽ. Người tuổi này không ngừng học hỏi, có kiến thức ở nhiều lĩnh vực.

Tài vận của người tuổi Mão dồi dào hơn thấy rõ. Người làm kinh doanh sẽ trả hết nợ nần, ngày càng giàu có, tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn. Không những thế, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu. Nông sản, vật nuôi của con giáp này bán được mùa, được giá, được thương lái hỏi mua liên tục.

Mặc dù, thời điểm này, con giáp tuổi Mão bận rộn luôn chân luôn tay. Nhưng sẽ có lúc con giáp này được ngồi lại và tận hưởng sự thảnh thơi. Ngoài ra, người tuổi này cũng được dự đoán sẽ gặp được may mắn trong chuyện tình duyên. Những người đang có cặp có thể sẽ sớm tiến tới hôn nhân. Trong khi nhiều gia đình con giáp tuổi Mão sẽ sớm mang thai, sinh con.

Đúng 2 ngày giữa tuần (9-10/8), 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, vận trình xuôi chèo mát mái, vận may mỉm cười, đếm tiền mệt nghỉ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu cần cù, chịu khó. Tuy không tài năng hơn người nhưng con giáp này lại ham học hỏi. Họ giàu năng lực lãnh đạo và có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Con giáp tuổi này đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc. Con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, vận khí tràn trề. Sóng gió ắt qua đi, tài lộc vào nhà. Con giáp tuổi này đang ốm đau, bệnh tật cũng sớm gặp thầy, gặp thuốc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, kiếm tiền bằng nhiều nguồn. Những người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến rộng mở, lương thưởng tăng lên nhanh chóng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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