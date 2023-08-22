Đúng 2 ngày giữa tuần (23-24/8), 3 con giáp có mệnh số dát vàng, làm ăn xuôi thuận, đếm tiền mệt nghỉ, ngồi mát hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 22/08/2023 10:29

Tử vi dự đoán vào 2 ngày giữa tuần (23-24/8), 3 con giáp có mệnh số dát vàng, làm ăn xuôi thuận, đếm tiền mệt nghỉ, ngồi mát hưởng phước.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn khá chân thật, không thích vòng vo, ám chỉ. Họ khá thẳng tính, yêu ghét rõ ràng. Trong công việc, họ đầy năng lực và sức mạnh. Người tuổi này dám nghĩ dám làm và luôn là chủ nhân của những ý tưởng sáng tạo mang tính đột phá.

Con giáp tuổi Thìn có tiềm năng thành công trong sự nghiệp. Họ buôn bán rất có duyên, thích mạo hiểm. Họ mang số mệnh giàu sang, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Con giáp tuổi Thìn được quý nhân phù trợ, công việc của họ rất suôn sẻ. Họ sẽ đạt được thành tích tốt trong công việc, được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh sẽ ký được những hợp đồng quan trọng.

Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được thêm cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, người tuổi này sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra, kiếm tiền về đầy túi.

Đúng 2 ngày giữa tuần (23-24/8), 3 con giáp có mệnh số dát vàng, làm ăn xuôi thuận, đếm tiền mệt nghỉ, ngồi mát hưởng phước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Dậu thường nói ít, làm nhiều. Họ được biết đến với tính cách cứng rắn, kiên cường. Tuy vậy, trong một số trường hợp, họ tỏ ra nóng nảy. Trong công việc, con giáp tuổi Dậu kiên trì, bền bỉ và có trách nhiệm. Họ cần cù lại tỉ mỉ nên làm gì cũng suôn sẻ.

Người tuổi Dậu được dự đoán có quý nhân phù trợ. Cùng với nỗ lực của bản thân, con giáp này không chỉ có được may mắn mà còn có cuộc sống phú quý, đủ đầy, đặt nền móng cho tương lai.

Trong thời gian tới đây, con giáp này cần phải tập trung, nỗ lực toàn tâm, toàn ý cho công việc. Sự nghiệp của họ hết sức hanh thông, thuận lợi. Họ làm đâu gặt đấy, vạn sự đều như ý.

Đúng 2 ngày giữa tuần (23-24/8), 3 con giáp có mệnh số dát vàng, làm ăn xuôi thuận, đếm tiền mệt nghỉ, ngồi mát hưởng phước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, nhân hậu và độ lượng. Thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ mà không toan tính, nề hà. Cũng vì như vậy mà con giáp này thường được quý nhân giúp đỡ, hậu vận hưởng nhiều phúc lộc.

Những người sinh năm Hợi sẽ có nhiều cơ hội làm ăn phát tài. Trong công việc, con đường thăng tiến của họ cũng ngày càng rộng mở. Nếu nắm bắt cơ hội đến với mình, con giáp này kiếm tiền nhiều như nước, cuộc sống ngày càng khởi sắc.

Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng mới. Nhiều đối tác làm ăn sẽ tìm đến và ngỏ ý hợp tác với con giáp này. Người tuổi Hợi nỗ lực không ngừng sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Đúng ngày mai, Chủ nhật 20/8/2023, 3 con giáp vét cạn lộc trời, trải thảm đỏ đón quý nhân, tiền vô bạc tỷ, lộc lá xum xuê

Đúng ngày mai, Chủ nhật 20/8/2023, 3 con giáp vét cạn lộc trời, trải thảm đỏ đón quý nhân, tiền vô bạc tỷ, lộc lá xum xuê

Tử vi ngày mới, Chủ nhật 20/8/2023, 3 con giáp vét cạn lộc trời, trải thảm đỏ đón quý nhân, tiền vô bạc tỷ, lộc lá xum xuê. Tham khảo bài viết dưới đây để biết chi tiết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn  tử vi 12 con giáp tử vi tháng 8

TIN MỚI NHẤT

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 51 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay