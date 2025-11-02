Đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 3/11 - 4/11/2025), 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp phất cờ lên hương, tiền tài tăng cấp số nhân

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp phất cờ lên hương, tiền tài tăng cấp số nhân vào đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 3/11 - 4/11/2025) này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 3/11 - 4/11/2025), được Thiên Ấn trợ lực nên Mão khá phấn khởi với công việc của mình trong ngày này. Bản mệnh có quyền được bày tỏ ý kiến của mình và phản bác lại những người vô duyên ở cơ quan. Hãy lên tiếng vì những điều đúng đắn nhưng đừng nói nặng lời, may mắn sẽ đến với bạn. 

Đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 3/11 - 4/11/2025), 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp phất cờ lên hương, tiền tài tăng cấp số nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi, đường tài lộc của tuổi này đang trên đà hanh thông, phát triển nhưng đừng vội mừng vì nguy cơ mất tiền cũng có thế xảy ra. Bạn có lộc làm ăn nên người nào có cửa hàng hoặc đi làm ăn xa thì tiền bạc dồi dào nhưng cần chi tiêu hợp lý một chút.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 3/11 - 4/11/2025), có Tam Hội thì con giáp tuổi Mùi hãy dành thêm thời gian để chăm sóc gia đình nhé vì biết đâu họ cũng đang trông đợi bạn từng ngày. Ngày hôm nay cũng hợp cho việc hợp tác, làm ăn, hãy tìm cho mình một người đồng đội đáng tin cậy để cùng chiến đấu nhé. Nên lưu ý rằng nguồn vốn và lợi nhuận luôn rõ ràng giữa các bên.

Đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 3/11 - 4/11/2025), 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp phất cờ lên hương, tiền tài tăng cấp số nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan nâng đỡ con giáp tuổi Mùi cho thấy lúc này cũng đã đến lúc làm mới cuộc sống cá nhân bằng những kiến thức mới. Bản mệnh cũng có thể học hỏi thêm những kỹ năng mềm như vẽ tranh, nấu ăn, làm nến hoặc bổ sung những kiến thức chuyên ngành.

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 3/11 - 4/11/2025), được Tam Hợp cục hỗ trợ, người tuổi Thìn gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Nếu có ý định khai trương, lập nghiệp thì hôm nay là một ngày vô cùng thích hợp, những thành quả đầu tiên rất đáng mong chờ. Bản mệnh nên tận dụng nhanh chóng, chớ nên bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp. 

Đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 3/11 - 4/11/2025), 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp phất cờ lên hương, tiền tài tăng cấp số nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài lộc của những chú Rồng cũng tăng tiến bất ngờ. Con giáp này được chỉ lối dẫn đường, ăn nên làm ra, may mắn gặp được người đáng tin cậy và có cơ hội để thể hiện mình. Tuy nhiên, bản mệnh nên cẩn trọng bởi kẻ tiểu nhân có thể ngáng trở bất cứ lúc nào.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

