Đúng 2 ngày đầu tuần tới (18/12 và 19/12), 3 con giáp lắm tiền nhiều của, thuận lợi như cá gặp nước, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 20:33

Đúng 2 ngày đầu tuần tới (18/12 và 19/12), 3 con giáp sau có quý nhân phù trợ, số mệnh vàng 10, phất lên bất ngờ, tiền tiêu không thiếu.

Tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Đúng 2 ngày đầu tuần tới (18/12 và 19/12), 3 con giáp lắm tiền nhiều của, thuận lợi như cá gặp nước, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý luôn có tính cách rất cẩn thận và chu đáo. Nhờ sự nhạy cảm mà họ rất biết cách lấy lòng người khác, biết cách giữ mối quan hệ với mọi người.

Con giáp này bẩm sinh đã có đôi mắt tinh tường, họ có thể phân biệt được đâu là người giả tạo, đâu là người thực sự tốt với mình, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mình gặp khó khăn, chỉ cho mình những hướng đi đúng đắn.

Tuổi Tý không đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng biết đối xử chân thành với những người xứng đáng.

Nhờ có mối quan hệ thân thiết này, họ dễ dàng gần gũi với quý nhân, cuối cùng được quý nhân giới thiệu cho những cơ hội đáng quý, người làm kinh doanh nếu biết nắm bắt những cơ hội này thì rất dễ giàu lên nhanh chóng chỉ sau một đêm.

Đúng 2 ngày đầu tuần tới (18/12 và 19/12), 3 con giáp lắm tiền nhiều của, thuận lợi như cá gặp nước, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Đúng 2 ngày đầu tuần tới (18/12 và 19/12), vận trình công việc của tuổi Sửu không tốt. Con giáp này hay bị người khác ghen ăn tức ở, cạnh tranh hơn thua nhau từng chút một. Người kinh doanh dễ bị lừa hoặc gặp trục trặc trong khâu hàng hóa, nên cẩn thận, chỉ nên tin vào chính mình.

Tinh thần của con giáp này có phần sa sút, khó kiếm tiền, không tập trung làm ăn. Dạo gần đây bản mệnh bị áp lực kinh tế đè nặng, tiền kiếm được bao nhiêu cũng trôi đi hết, không có hứng làm ăn, chỉ muốn buông xuôi tất cả về nghỉ ngơi.

Hôm nay bản mệnh không được mọi người đánh giá cao, đôi khi lời nói của bản mệnh không có giá trị. Nếu cố chấp làm mọi thứ theo cách của mình, sau này tuổi Sửu sẽ hối hận vì tình cảm, tốt nhất nên lựa bản mệnh mà chơi, lựa người mà yêu, đừng có cố chấp.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đúng 2 ngày đầu tuần tới (18/12 và 19/12), 3 con giáp lắm tiền nhiều của, thuận lợi như cá gặp nước, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, tài lộc như mưa, giàu sang bám gót, đời sướng như tiên

10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, tài lộc như mưa, giàu sang bám gót, đời sướng như tiên

10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp sau là đại gia ngầm, ngồi mát ăn bát vàng, ai ai cũng phải ghen tỵ.

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