Đúng 2 ngày 7 và 8/10/2023: 3 con giáp có quý nhân chỉ đường, tài lộc về túi như mưa, sớm lên hương đổi đời

Đúng 2 ngày 7 và 8/10/2023, những người tuổi Sửu luôn nhiệt huyết với đam mê.

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn và đối phương đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau, bạn chưa có nhiều mối tình sâu đậm.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu làm việc gì cũng có tinh thần cố gắng, làm hết sức cố gắng hết mình, nhiệt huyết với những gì bản thân theo đuổi.

Tài lộc: Tài lộc cho bạn nhiều ngân sách đầu tư, nguồn vốn cho bạn một môi trường thể hiện bản thân tốt.

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, tinh thần mỗi ngày cải thiện, sức khoẻ ngày càng được nâng cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được dự báo nhận nhiều tin vui trên phương diện tình cảm. Đặc biệt với người còn độc thân, bản mệnh được bạn bè hoặc người quen giới thiệu cho đối tượng để gặp mặt. Nếu như Tuất tự tin thể hiện bản thân mình thì sẽ thu hút được sự chú ý của người khác phái.

Người đã lập gia đình cuối tuần này có thời gian dành cho người thân. Chính vì vậy mà mối quan hệ giữa các thành viên luôn hài hòa, ấm áp. Mọi người luôn sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với nhau.

Tình hình tài chính của người tuổi Tuất cũng có những bước tiến triển lạc quan. Bản mệnh làm quen được với những đối tác triển vọng hoặc đàm phán thành công một hợp đồng lớn nào đó. Nhờ vậy mà đem về nhiều lợi ích trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 4/10/2023 hôm nay đem lại tin tốt về công việc cho tuổi Thìn. Con giáp này cứ tập trung xây dựng sự nghiệp hiện tại, thần may mắn sẽ không bỏ quên. Một số người đang chịu khó nâng cao năng lực bằng cách học lên cao hoặc học thêm kỹ năng mới.

Thu nhập của tuổi Thìn cũng tăng lên. Bản mệnh không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. May mắn hơn, con giáp này còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu bản mệnh đang làm nghề tự do.

Vận trình tình cảm bình ổn. Mối quan hệ giữa cặp đôi đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng có chút nhàm chán, cảm giác mọi thứ diễn ra cứ đều đều. Con giáp này luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu, người khác như thế nào bản mệnh không quá quan tâm.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.