Đúng 2 ngày 6 và 7/10: 3 con giáp tránh tiếp xúc nơi đông người, cẩn thận tiểu nhân, đề phòng khó khăn chồng chất

Đúng 2 ngày 6 và 7/10, người tuổi Dần vận trình tổng thể không tốt, bạn sẽ xích mích với bạn bè vì vụ lợi.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay không được tốt, không có cơ hội gặp được đối tượng khác giới mới.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay tầm thường, so đo khiến bạn tiêu xài hoang phí một cách bốc đồng.

Sức khỏe: Sức khỏe sa sút, người không thèm ăn nhiều sẽ rất tiều tuỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hỏa khắc Kim, người tuổi Ngọ cần cẩn trọng trước những nguy cơ tình cảm đang rình rập. Với những bạn còn độc thân, đào hoa xấu xuất hiện là dấu hiệu bạn cần phải cẩn trọng trước khi đi đến quyết định sẽ tới với một người nào đó. Hãy kết hợp cả lý trí chứ đừng chỉ dựa vào tình cảm nhất thời để đưa ra sự lựa chọn.

Kiếp Tài gây rối, quan hệ giữa bản mệnh và đồng nghiệp cũng không mấy tốt đẹp. Bạn thường thích làm việc theo ý mình mà không chịu tuân theo quyết định của tập thể, chính vì thế mà công việc tiến triển khó khăn, thậm chí gây rắc rối cho người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 2 ngày 6 và 7/10, tuổi Hợi có vẻ khá buồn bã và bất an. Bản mệnh không tin tưởng vào bản thân mình, thậm chí tự coi mình kém cỏi hơn mọi người, chính vì vậy mà chẳng dám phát biểu điều gì cả.

Trên thực tế, con giáp này không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Bản mệnh cũng có những tài năng mà người khác không thể nào sánh được. Chỉ cần phát hiện ra điểm mạnh của mình và cố gắng hết sức theo hướng đó, bản mệnh sẽ thành công.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi nên quan tâm hơn đến suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia, đừng tự do làm mọi việc theo ý mình. Nếu cứ tiếp tục hành xử vô ý như hiện tại, đối phương sẽ cho rằng mình không được tôn trọng, khiến quan hệ đôi bên dần rạn nứt.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.