Đúng 2 ngày 6 và 7/10: 3 con giáp tránh tiếp xúc nơi đông người, cẩn thận tiểu nhân, đề phòng khó khăn chồng chất

Tâm linh - Tử vi 05/10/2023 21:33

Vì có hung tinh chiếu mệnh, trong thời gian này, 3 con giáp sau cần cẩn thận rủi ro, hạn chế giao tiếp với người lạ.

Tuổi Dần 

Đúng 2 ngày 6 và 7/10, người tuổi Dần vận trình tổng thể không tốt, bạn sẽ xích mích với bạn bè vì vụ lợi.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay không được tốt, không có cơ hội gặp được đối tượng khác giới mới. 

Công việc: Vận trình công việc hôm nay có phần khởi sắc, kết quả công việc được lãnh đạo khẳng định. 

Tài lộc: Tài lộc hôm nay tầm thường, so đo khiến bạn tiêu xài hoang phí một cách bốc đồng.

Sức khỏe: Sức khỏe sa sút, người không thèm ăn nhiều sẽ rất tiều tuỵ.

Đúng 2 ngày 6 và 7/10: 3 con giáp tránh tiếp xúc nơi đông người, cẩn thận tiểu nhân, đề phòng khó khăn chồng chất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Hỏa khắc Kim, người tuổi Ngọ cần cẩn trọng trước những nguy cơ tình cảm đang rình rập. Với những bạn còn độc thân, đào hoa xấu xuất hiện là dấu hiệu bạn cần phải cẩn trọng trước khi đi đến quyết định sẽ tới với một người nào đó. Hãy kết hợp cả lý trí chứ đừng chỉ dựa vào tình cảm nhất thời để đưa ra sự lựa chọn.

Kiếp Tài gây rối, quan hệ giữa bản mệnh và đồng nghiệp cũng không mấy tốt đẹp. Bạn thường thích làm việc theo ý mình mà không chịu tuân theo quyết định của tập thể, chính vì thế mà công việc tiến triển khó khăn, thậm chí gây rắc rối cho người khác.

Đúng 2 ngày 6 và 7/10: 3 con giáp tránh tiếp xúc nơi đông người, cẩn thận tiểu nhân, đề phòng khó khăn chồng chất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 2 ngày 6 và 7/10, tuổi Hợi có vẻ khá buồn bã và bất an. Bản mệnh không tin tưởng vào bản thân mình, thậm chí tự coi mình kém cỏi hơn mọi người, chính vì vậy mà chẳng dám phát biểu điều gì cả.

Trên thực tế, con giáp này không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Bản mệnh cũng có những tài năng mà người khác không thể nào sánh được. Chỉ cần phát hiện ra điểm mạnh của mình và cố gắng hết sức theo hướng đó, bản mệnh sẽ thành công.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi nên quan tâm hơn đến suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia, đừng tự do làm mọi việc theo ý mình. Nếu cứ tiếp tục hành xử vô ý như hiện tại, đối phương sẽ cho rằng mình không được tôn trọng, khiến quan hệ đôi bên dần rạn nứt.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Đúng 2 ngày 6 và 7/10: 3 con giáp tránh tiếp xúc nơi đông người, cẩn thận tiểu nhân, đề phòng khó khăn chồng chất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6h30 sáng mai, thứ Sáu 6/10/2023: 3 con giáp cứ kinh doanh là phát tài, cuối ngày thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Đúng 6h30 sáng mai, thứ Sáu 6/10/2023: 3 con giáp cứ kinh doanh là phát tài, cuối ngày thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Tử vi dự báo rằng từ sáng 6/10, 3 con giáp sau có nhiều cơ hội để kiếm tiền, những mục tiêu, kế hoạch mà bản thân đặt ra cũng sẽ sớm được hoàn thành.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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